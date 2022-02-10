АПЭК: отмена реформы МСУ в Челябинске встретит сопротивление

Ликвидация районных советов в Челябинске столкнется с недовольством элитных групп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предстоящая ликвидация системы райсоветов в Челябинске как самостоятельных муниципалитетов вызовет резкое недовольство лоббистских групп. Об этом предупреждают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Депутаты райсоветов стали эффективным инструментом для продвижения бизнес-интересов. Кроме того, большое количество депутатов позволяло удовлетворить политические амбиции избыточно широкого круга деятелей, даже обладающих относительно небольшим влиянием в городе. Для многих сложившаяся система представляется более комфортной и предсказуемой, ее упразднение может быть связано с конфликтами, требованиями компенсации и уступок от властей города и области, так как риски дестабилизации ситуации всегда сохраняются», — говорится в докладе «Реформа МСУ в Челябинской области: реконструкция системы, перспективы и риски», опубликованном 11 февраля на сайте АПЭК.

Также в исследовании говорится, что в результате свертывания двухуровневой системы представительных органов в Челябинске (семь районных советов и гордума, куда они делегируют представителей) влиять на ситуацию в районах через гордуму или мэрию будет сложнее. Одновременно сгладятся риски внутриэлитных конфликтов.

Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году, при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Горожане выбирают 170 депутатов семи райсоветов, из них формируется гордума. Каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав выбирают депутаты. Ранее советник губернатора Владимир Мякуш заявил URA.RU, что к 2024 году райсоветы будут ликвидированы, а жители будут выбирать гордуму напрямую.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам