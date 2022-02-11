Кремль: РФ не будет помогать США в расследовании допинг-скандала

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков призвал Камилу Валиеву не прятать лицо и выступать гордо Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Москва не собирается сотрудничать с США по делу о допинговом скандале, который разразился вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал дождаться окончания разбирательств и решения Международного олимпийского комитета.

«Трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны. Здесь никакого сотрудничества быть не может. Но мы с огромным уважением относимся к ВАДА и МОК. Давайте не будем спешить. Дождемся, когда будет завершено обязательство и когда МОК примет решение», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

В Кремле убеждены, что в ситуации с Валиевой произошло недоразумение, отметил пресс-секретарь. Он уточнил, что у спортивных чиновников РФ есть определенные вопросы к срокам проверки допинг-проб фигуристки.

Ранее глава американского антидопингового агентства USADA Тревис Тайгарт заявил, что США готовы привлечь к ответственности россиян, причастных к допинг-скандалу с Валиевой. Ранее фигуристку отстранили от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала в декабре 2021 года. В организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат, который применяют для профилактики проблем с сердцем. Несмотря на это РУСАДА разрешило Валиевой вернуться к соревнованиям. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

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Москва не собирается сотрудничать с США по делу о допинговом скандале, который разразился вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал дождаться окончания разбирательств и решения Международного олимпийского комитета. «Трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны. Здесь никакого сотрудничества быть не может. Но мы с огромным уважением относимся к ВАДА и МОК. Давайте не будем спешить. Дождемся, когда будет завершено обязательство и когда МОК примет решение», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. В Кремле убеждены, что в ситуации с Валиевой произошло недоразумение, отметил пресс-секретарь. Он уточнил, что у спортивных чиновников РФ есть определенные вопросы к срокам проверки допинг-проб фигуристки. Ранее глава американского антидопингового агентства USADA Тревис Тайгарт заявил, что США готовы привлечь к ответственности россиян, причастных к допинг-скандалу с Валиевой. Ранее фигуристку отстранили от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала в декабре 2021 года. В организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат, который применяют для профилактики проблем с сердцем. Несмотря на это РУСАДА разрешило Валиевой вернуться к соревнованиям. МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.
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