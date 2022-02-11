В США пригрозили сажать россиян за допинг Валиевой

В США принят закон Родченкова, который позволяет сажать в тюрьму иностранных граждан, причастных к допинговым схемам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

США могут потребовать до миллиона долларов и 10 лет тюремного заключения для граждан РФ, причастных к допинг-скандалу российской фигуристы Камилы Валиевой. Об этом заявил глава американского Антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт. Привлечь россиян к ответственности позволяет закон Родченкова, принятый в 2020 году.

«США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой. Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая женщина заслуживает лучшего. Ее травят (за допинг) вдобавок к злоупотреблениям со стороны российской государственной системы», — приводит агентство Reuters слова Тревиса Тайгарта.

Глава USADA напомнил, что в США существует закон Родченкова, который позволяет прокурорам привлекать граждан других государств, если их действия повлияли на результаты американских спортсменов. Его приняли в 2020 году. Тем, кто причастен к допинговым схемам, может грозить до 10 лет тюремного заключения или штраф в размере до миллиона долларов.

Закон назван в честь Григория Родченкова, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Он с 2016 года проживает в США и является информатором ВАДА. Получил всемирную известно после того, как сообщил о якобы существующей в России госпрограмме поддержи допинга.

Американские чиновники сейчас оспаривают решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое позволило Валиевой вернуться к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Ранее фигуристку отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала в декабре 2021 года. В организме Валиевой обнаружили запрещенный для спортсменов препарат триметазидин. До этого организаторы Олимпиады в Пекине перенесли награждение российских фигуристов, победивших в командном турнире. В СМИ появилась информация, что спортсменов из сборной ОКР могут лишить золотых медалей.

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