10 февраля 2022

Задержанного экс-главу Ашинского района увезли из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Челябинск., чистяков виктор
Чистякова обвиняют в крупной взятке Фото:

Задержанного в Челябинске экс-главу Ашинского района Виктора Чистякова, которого обвиняют во взятке, увезли по месту жительства в Ашу. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, меру пресечения ему будет рассматривать Ашинский горсуд 12 февраля.

«Расследование уголовного дело будет вести следственный отдел в Аше. Там же ему будут избирать меру пресечения. Чистяков своей вины не признает», — сообщил URA.RU источник.

Чистякова задержали 10 февраля. Уголовное дело на бывшего главу завели по материалам ревизии, проведенной КСП Челябинской области. Чистякова обвинили в получении крупной взятки от одного из предприятий в 2018 году. Тогда он занимал пост заместителя главы района. До этого, с 2010 по 2015 годы, Чистяков был главой его администрации.

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Задержанного в Челябинске экс-главу Ашинского района Виктора Чистякова, которого обвиняют во взятке, увезли по месту жительства в Ашу. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, меру пресечения ему будет рассматривать Ашинский горсуд 12 февраля. «Расследование уголовного дело будет вести следственный отдел в Аше. Там же ему будут избирать меру пресечения. Чистяков своей вины не признает», — сообщил URA.RU источник. Чистякова задержали 10 февраля. Уголовное дело на бывшего главу завели по материалам ревизии, проведенной КСП Челябинской области. Чистякова обвинили в получении крупной взятки от одного из предприятий в 2018 году. Тогда он занимал пост заместителя главы района. До этого, с 2010 по 2015 годы, Чистяков был главой его администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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