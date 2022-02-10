Задержанного экс-главу Ашинского района увезли из Челябинска

Чистякова обвиняют в крупной взятке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного в Челябинске экс-главу Ашинского района Виктора Чистякова, которого обвиняют во взятке, увезли по месту жительства в Ашу. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, меру пресечения ему будет рассматривать Ашинский горсуд 12 февраля.

«Расследование уголовного дело будет вести следственный отдел в Аше. Там же ему будут избирать меру пресечения. Чистяков своей вины не признает», — сообщил URA.RU источник.

Чистякова задержали 10 февраля. Уголовное дело на бывшего главу завели по материалам ревизии, проведенной КСП Челябинской области. Чистякова обвинили в получении крупной взятки от одного из предприятий в 2018 году. Тогда он занимал пост заместителя главы района. До этого, с 2010 по 2015 годы, Чистяков был главой его администрации.