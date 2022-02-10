Тюменскому замгубернатора дали 5 месяцев на решение важной задачи

11 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

У Вячеслава Вахрина есть пять месяцев на запуск Центра цифровой трансформации Фото: Николай Бастриков © URA.RU Сроки создания Центра цифровой трансформации (ЦЦТ), который губернатор Тюменской области Александр Моор поручил открыть к февралю 2022 года, сдвинули до июля. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. С сегодняшнего дня за цифровизацию в области отвечает замгубернатора Вячеслав Вахрин. «В настоящее время федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ ведутся работы по корректировке документов, утверждающих Стратегии цифровой трансформации. Происходит это и в Тюменской области. По результатам совещания с губернатором Александром Моором предложено выработать подходы к созданию ЦЦТ после окончания этой работы. Срок продлен до июля 2022 года», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Ранее агентство писало, что в рамках ежегодного послания губернатор Тюменской области поручил своему заместителю — Марии Рудзевич, к февралю создать в регионе Центр цифровой трансформации. На этой неделе чиновница, отвечающая за цифровизацию, уволилась из правительства. Ее полномочия передали замгубернатора Вячеславу Вахрину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сроки создания Центра цифровой трансформации (ЦЦТ), который губернатор Тюменской области Александр Моор поручил открыть к февралю 2022 года, сдвинули до июля. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. С сегодняшнего дня за цифровизацию в области отвечает замгубернатора Вячеслав Вахрин. «В настоящее время федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ ведутся работы по корректировке документов, утверждающих Стратегии цифровой трансформации. Происходит это и в Тюменской области. По результатам совещания с губернатором Александром Моором предложено выработать подходы к созданию ЦЦТ после окончания этой работы. Срок продлен до июля 2022 года», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Ранее агентство писало, что в рамках ежегодного послания губернатор Тюменской области поручил своему заместителю — Марии Рудзевич, к февралю создать в регионе Центр цифровой трансформации. На этой неделе чиновница, отвечающая за цифровизацию, уволилась из правительства. Ее полномочия передали замгубернатора Вячеславу Вахрину.