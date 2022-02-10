10 февраля 2022

Тюменскому замгубернатора дали 5 месяцев на решение важной задачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора Вячеслав Вахрин. Пресс-конференция. Тюмень, вахрин вячеслав
У Вячеслава Вахрина есть пять месяцев на запуск Центра цифровой трансформации Фото:

Сроки создания Центра цифровой трансформации (ЦЦТ), который губернатор Тюменской области Александр Моор поручил открыть к февралю 2022 года, сдвинули до июля. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. С сегодняшнего дня за цифровизацию в области отвечает замгубернатора Вячеслав Вахрин.

«В настоящее время федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ ведутся работы по корректировке документов, утверждающих Стратегии цифровой трансформации. Происходит это и в Тюменской области. По результатам совещания с губернатором Александром Моором предложено выработать подходы к созданию ЦЦТ после окончания этой работы. Срок продлен до июля 2022 года», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Ранее агентство писало, что в рамках ежегодного послания губернатор Тюменской области поручил своему заместителю — Марии Рудзевич, к февралю создать в регионе Центр цифровой трансформации. На этой неделе чиновница, отвечающая за цифровизацию, уволилась из правительства. Ее полномочия передали замгубернатора Вячеславу Вахрину.

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Сроки создания Центра цифровой трансформации (ЦЦТ), который губернатор Тюменской области Александр Моор поручил открыть к февралю 2022 года, сдвинули до июля. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. С сегодняшнего дня за цифровизацию в области отвечает замгубернатора Вячеслав Вахрин. «В настоящее время федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ ведутся работы по корректировке документов, утверждающих Стратегии цифровой трансформации. Происходит это и в Тюменской области. По результатам совещания с губернатором Александром Моором предложено выработать подходы к созданию ЦЦТ после окончания этой работы. Срок продлен до июля 2022 года», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Ранее агентство писало, что в рамках ежегодного послания губернатор Тюменской области поручил своему заместителю — Марии Рудзевич, к февралю создать в регионе Центр цифровой трансформации. На этой неделе чиновница, отвечающая за цифровизацию, уволилась из правительства. Ее полномочия передали замгубернатора Вячеславу Вахрину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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