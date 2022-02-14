Академик Зайцев допустил новые столкновения метеоритов с Землей

15 февраля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Ежегодно над Землей пролетает 300 астероидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ежедневно в сфере притяжения Земли пролетает новый астероид, поэтому вероятность столкновения таких объектов с планетой существует. Особую опасность представляют случаи, когда небесное тело движется со стороны Солнца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», академик МАИБ Анатолий Зайцев. «По данным зарубежной астрономии, в течение года на расстоянии до одного миллиона километров мимо Земли проносится около 300 астероидов, грубо говоря, по одному ежедневно. Размеры их составляют от нескольких до сотен метров и столкновение с Землей таких крупных объектов грозит региональной катастрофой. Причем, если небесное тело пойдет со стороны Солнца, его невозможно будет обнаружить», — объяснил Анатолий Зайцев. Академик добавил, что необходимо совершенствовать средства контроля космического пространства и, конечно, создавать защиту от опасных небесных тел. «Повторение челябинской истории (15 февраля 2013 упал метеорит, который повредил здания, пострадали 1615 человек, — прим. URA.RU) может произойти в любой момент, потому что пока нет службы, которая бы гарантировала полный обзор небесной сферы. И хотя США и другие страны установили по всей Земле телескопы, которые могут выявлять опасные объекты, они не могут обнаруживать небесные тела, подлетающие со стороны Солнца. Для гарантированного обнаружения опасных объектов нужны специальные космические аппараты», — подчеркнул Зайцев. В беседе с URA.RU главный научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член комитета по метеоритам РАН, профессор Виктор Гроховский добавил, что на данный момент пока удалось заранее рассчитать лишь два случая падения астероидов. «В истории задокументировано лишь два случая, когда небольшой астероид удалось засечь, рассчитать его траекторию. Хотя на контроле за опасными объектами, которые могут сближаться с Землей, находится порядка 28 000 штук», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ежедневно в сфере притяжения Земли пролетает новый астероид, поэтому вероятность столкновения таких объектов с планетой существует. Особую опасность представляют случаи, когда небесное тело движется со стороны Солнца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», академик МАИБ Анатолий Зайцев. «По данным зарубежной астрономии, в течение года на расстоянии до одного миллиона километров мимо Земли проносится около 300 астероидов, грубо говоря, по одному ежедневно. Размеры их составляют от нескольких до сотен метров и столкновение с Землей таких крупных объектов грозит региональной катастрофой. Причем, если небесное тело пойдет со стороны Солнца, его невозможно будет обнаружить», — объяснил Анатолий Зайцев. Академик добавил, что необходимо совершенствовать средства контроля космического пространства и, конечно, создавать защиту от опасных небесных тел. «Повторение челябинской истории (15 февраля 2013 упал метеорит, который повредил здания, пострадали 1615 человек, — прим. URA.RU) может произойти в любой момент, потому что пока нет службы, которая бы гарантировала полный обзор небесной сферы. И хотя США и другие страны установили по всей Земле телескопы, которые могут выявлять опасные объекты, они не могут обнаруживать небесные тела, подлетающие со стороны Солнца. Для гарантированного обнаружения опасных объектов нужны специальные космические аппараты», — подчеркнул Зайцев. В беседе с URA.RU главный научный сотрудник кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ, член комитета по метеоритам РАН, профессор Виктор Гроховский добавил, что на данный момент пока удалось заранее рассчитать лишь два случая падения астероидов. «В истории задокументировано лишь два случая, когда небольшой астероид удалось засечь, рассчитать его траекторию. Хотя на контроле за опасными объектами, которые могут сближаться с Землей, находится порядка 28 000 штук», — подытожил он.