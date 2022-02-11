В ФРГ признали влияние политики на судьбу «Северного потока-2»

На запуск и эксплуатацию газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» неизбежно будет влиять геополитическая ситуация. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию „Северного потока — 2“. <…> Если говорить о разрешениях по „Северному потоку — 2“, то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — сказал Хабек на пресс-конференции с министром по контролю за государственными активами Польши Яцеком Сасиным. Его слова приводит ТАСС.
Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной.
На запуск и эксплуатацию газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» неизбежно будет влиять геополитическая ситуация. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. «Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию „Северного потока — 2“. <…> Если говорить о разрешениях по „Северному потоку — 2“, то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — сказал Хабек на пресс-конференции с министром по контролю за государственными активами Польши Яцеком Сасиным. Его слова приводит ТАСС.
Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной.