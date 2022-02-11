В ФРГ признали влияние политики на судьбу «Северного потока-2»

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Геополитика всегда будет влиять на «Северный поток-2», заявил  вице-канцлер Германии Роберт Хабек Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

На запуск и эксплуатацию газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» неизбежно будет влиять геополитическая ситуация. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию „Северного потока — 2“. <…> Если говорить о разрешениях по „Северному потоку — 2“, то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — сказал Хабек на пресс-конференции с министром по контролю за государственными активами Польши Яцеком Сасиным. Его слова приводит ТАСС.

Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной.

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На запуск и эксплуатацию газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» неизбежно будет влиять геополитическая ситуация. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. «Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию „Северного потока — 2“. <…> Если говорить о разрешениях по „Северному потоку — 2“, то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — сказал Хабек на пресс-конференции с министром по контролю за государственными активами Польши Яцеком Сасиным. Его слова приводит ТАСС. Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией, потому что он «не соответствует требованиям Евросоюза». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ отказывается запускать газопровод из-за скопления войск на границе с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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