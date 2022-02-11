Миронов назвал губительным повышение ключевой ставки в России

11 февраля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Центробанк играет в пользу банкиров, уверен Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губительная политика Центрального банка приводит к нищете россиян. Так считает депутат Государственной думы Сергей Миронов. По мнению парламентария, повышение ключевой ставки не снизит инфляцию, но сыграет «в пользу банкиров». «Все развитые страны держат ключевую ставку на нулевом уровне. А наш Центробанк работает в пользу олигархов, которые вкладывают деньги в офшоры, в пользу банкиров, в пользу кого угодно, но только не на благо нашей страны. Именно из-за губительной политики Центробанка наши граждане нищают с каждым годом все больше и больше», — заявил Миронов в своем telegram-канале. Депутат вспомнил, что в 2021 году Центробанк семь раз повышал ключевую ставку для предотвращения роста инфляции. Затем ситуацию повторилась в 2022: «В январе 2022 года инфляция ускорилась почти до 9%, продовольственные товары подорожали на 11%, плодово-овощная продукция — на 16%. И я задаю Набиуллиной уже следующий вопрос: остановили, помогло? Мы сразу говорили о том, что это не сработает». Миронов добавил, что «в российских реалиях повышение ключевой ставки не ведет ни к чему хорошему» и предложил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной согласовывать повышение ключевой ставки «не с МВФ, а хотя бы с Госдумой РФ». Ранее стало известно, что Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Решение было принято на совете директоров. По словам Набиуллиной, ужесточенная денежно-кредитная политика поможет снизить темпы инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губительная политика Центрального банка приводит к нищете россиян. Так считает депутат Государственной думы Сергей Миронов. По мнению парламентария, повышение ключевой ставки не снизит инфляцию, но сыграет «в пользу банкиров». «Все развитые страны держат ключевую ставку на нулевом уровне. А наш Центробанк работает в пользу олигархов, которые вкладывают деньги в офшоры, в пользу банкиров, в пользу кого угодно, но только не на благо нашей страны. Именно из-за губительной политики Центробанка наши граждане нищают с каждым годом все больше и больше», — заявил Миронов в своем telegram-канале. Депутат вспомнил, что в 2021 году Центробанк семь раз повышал ключевую ставку для предотвращения роста инфляции. Затем ситуацию повторилась в 2022: «В январе 2022 года инфляция ускорилась почти до 9%, продовольственные товары подорожали на 11%, плодово-овощная продукция — на 16%. И я задаю Набиуллиной уже следующий вопрос: остановили, помогло? Мы сразу говорили о том, что это не сработает». Миронов добавил, что «в российских реалиях повышение ключевой ставки не ведет ни к чему хорошему» и предложил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной согласовывать повышение ключевой ставки «не с МВФ, а хотя бы с Госдумой РФ». Ранее стало известно, что Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Решение было принято на совете директоров. По словам Набиуллиной, ужесточенная денежно-кредитная политика поможет снизить темпы инфляции.