Набиуллина заявила об ужесточении кредитной политики Центробанка

11 февраля 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Жесткая денежно-кредитная политика поможет снизить инфляцию, считает Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк перешел к жестким методам борьбы с инфляцией. Об этом заявила Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам совета директоров. По ее словам, такое решение позволит регулятору ограничить рост долгосрочных кредитных ставок, которые зависят от ожидаемой в будущем инфляции. Чем более низкая инфляция будет заложена в эти ставки, тем доступнее будут долгосрочные кредиты, объяснила она. «Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня бы сложилась гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось выше, чем можно было представить. Из-за роста инфляции мы только сейчас перешли от мягких условий к нейтральным. Сегодняшнее решение будет способствовать переходу денежно-кредитных условий в область жестких. Это позволит ограничить рост долгосрочных кредитных ставок», — сказала Набиуллина. Ранее стало известно, что Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Решение было принято на совете директоров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центральный банк перешел к жестким методам борьбы с инфляцией. Об этом заявила Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам совета директоров. По ее словам, такое решение позволит регулятору ограничить рост долгосрочных кредитных ставок, которые зависят от ожидаемой в будущем инфляции. Чем более низкая инфляция будет заложена в эти ставки, тем доступнее будут долгосрочные кредиты, объяснила она. «Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня бы сложилась гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось выше, чем можно было представить. Из-за роста инфляции мы только сейчас перешли от мягких условий к нейтральным. Сегодняшнее решение будет способствовать переходу денежно-кредитных условий в область жестких. Это позволит ограничить рост долгосрочных кредитных ставок», — сказала Набиуллина. Ранее стало известно, что Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Решение было принято на совете директоров.