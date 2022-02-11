Набиуллина заявила об ужесточении кредитной политики Центробанка

Центральный банк перешел к жестким методам борьбы с инфляцией. Об этом заявила Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам совета директоров. По ее словам, такое решение позволит регулятору ограничить рост долгосрочных кредитных ставок, которые зависят от ожидаемой в будущем инфляции. Чем более низкая инфляция будет заложена в эти ставки, тем доступнее будут долгосрочные кредиты, объяснила она.
«Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня бы сложилась гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось выше, чем можно было представить. Из-за роста инфляции мы только сейчас перешли от мягких условий к нейтральным. Сегодняшнее решение будет способствовать переходу денежно-кредитных условий в область жестких. Это позволит ограничить рост долгосрочных кредитных ставок», — сказала Набиуллина.
Ранее стало известно, что Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Решение было принято на совете директоров.
Центральный банк перешел к жестким методам борьбы с инфляцией. Об этом заявила Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам совета директоров. По ее словам, такое решение позволит регулятору ограничить рост долгосрочных кредитных ставок, которые зависят от ожидаемой в будущем инфляции. Чем более низкая инфляция будет заложена в эти ставки, тем доступнее будут долгосрочные кредиты, объяснила она. «Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня бы сложилась гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось выше, чем можно было представить. Из-за роста инфляции мы только сейчас перешли от мягких условий к нейтральным. Сегодняшнее решение будет способствовать переходу денежно-кредитных условий в область жестких. Это позволит ограничить рост долгосрочных кредитных ставок», — сказала Набиуллина. Ранее стало известно, что Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,5% годовых. Решение было принято на совете директоров.