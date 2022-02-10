Михаил Котюков был федеральным министром в 2018—2020 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замминистра финансов РФ, бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков в ближайшее время может возглавить совет директоров научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод». По данным URA.RU, такой сценарий обсуждается в свердловской власти и на самом предприятии.

Ранее собеседники агентства называли Котюкова одним из кандидатов на пост свердловского губернатора. Выборы главы региона намечены на сентябрь 2022 года. Судьба действующего губернатора Евгения Куйвашева до конца не определена: все решит его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а ее пока не было.

«Котюков действительно приедет в Свердловскую область, но, как я слышал, он будет не губернатором, а главой совета директоров „Уралвагонзавода“. Говорят, соответствующие документы где-то уже гуляют», — поделился один из собеседников во власти. При этом другой источник URA.RU, по роду деятельности связанный с руководством УВЗ, сказал, что пока не в курсе возможного назначения Котюкова. В пресс-службе УВЗ корреспондента переадресовали в госкорпорацию «Ростех», в состав которой входит «Уралвагонзавод». Там к моменту публикации на запрос URA.RU не ответили — как и в пресс-службе Минфина (ответы сторон будут опубликованы, как только поступят в редакцию).

Михаил Котюков занимает различные должности в федеральном правительстве с 2010 года. Министром науки и высшего образования он был с мая 2018 года по январь 2020-го, после чего вернулся на должность замминистра финансов, в которой уже работал в 2012—2013 годах.

Председателем совета директоров УВЗ является Александр Потапов, гендиректор предприятия. В этом статусе он в феврале 2020 года сменил бывшего полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

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