СМИ: страны массово призвали своих граждан покидать Украину

Израиль и Великобритания приняло решение об эвакуации дипломатов из Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти ряда стран выступили с призывом для своих граждан, находящихся на территории Украины, немедленно покидать страну из-за возрастающей угрозы «вторжения» России. Некоторые страны приняли решение эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Глава МИД Израиля Яир Лапид принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов из Украины, рекомендовав воздержаться от визита страны, передает газета Haaretz. В Министерстве иностранных дел Великобритании тоже заявили, что вывозят послов из Киева, добавив, что не смогут оказывать своим гражданам консульскую помощь на Украине, сообщает РИА «Новости».

Власти Японии присвоили Украине четвертый уровень опасности нахождения на территории страны, призывая отказаться от ее посещения, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МИД Японии. Также на сайте МИД Южной Кореи появилось сообщение для граждан, в котором говорится, что власти приняли решение запретить посещение Украины с 13 февраля и предписали всем корейцам покинуть ее территорию.

Голландская радиостанция BNR сообщила, ссылаясь на посла Нидерландов в Киеве Йеннеса де Мола, что Амстердам рекомендует своим гражданам покинуть Украину. Такие же рекомендации выпустило внешнеполитическое ведомство Норвегии.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал американцев срочно покидать Украину любым возможным способом. Президент США Джо Байден заявил, что американцы должны немедленно покинуть Украину, добавив, что отправка войск для эвакуации граждан спровоцирует войну с Россией.

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