11 февраля 2022

Президент Туркмении заявил, что принял «непростое решение о себе»

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Ресторан
В Туркмении меняется власть Фото:

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». ОН хочет «дать дорогу молодым руководителям».

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям», — приводит слова Бердымухамедова информагентство «Туркменистан сегодня». Глава Туркменистана напомнил, что является президентом уже 15 лет; теперь он хочет обсудить «непростое решение о себе». Он добавил, что собирается продолжить работу в качестве председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента страны.

Бердымухамедов впервые был избран президентом Туркмении в 2007 году. Он возглавил республику после смерти предыдущего президента Сапармурата Ниязова.

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что принял «непростое решение о себе». ОН хочет «дать дорогу молодым руководителям». «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям», — приводит слова Бердымухамедова информагентство «Туркменистан сегодня». Глава Туркменистана напомнил, что является президентом уже 15 лет; теперь он хочет обсудить «непростое решение о себе». Он добавил, что собирается продолжить работу в качестве председателя Халк Маслахаты — верхней палаты парламента страны. Бердымухамедов впервые был избран президентом Туркмении в 2007 году. Он возглавил республику после смерти предыдущего президента Сапармурата Ниязова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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