Возобновляются международные рейсы из городов ХМАО

Россия возобновляет международные авиарейсы из пяти городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России с 21 февраля возобновляются международные рейсы из Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID. Также стартуют авиарейсы из ряда других городов.

«Принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определенной для других городов России. Важно условие — учет соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении оперштаба, которое опубликовано на сайте правительства РФ.

Помимо этого с 21 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы и Питера в Венгрию, Из Москвы в Шри-Ланку и Германию из Калининграда. Также с 1 марта решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию и снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из России на территорию Кипра.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявила, что вдоль российских границ периодически летают разведчики США, поэтому для коммерческих авиарейсов из РФ существует опасность столкновения. По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, американская авиация регулярно проводит разведку у границ России, передает Nation News.

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