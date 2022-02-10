10 февраля 2022

Госдепартамент США призвал граждан срочно покинуть Украину

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Госдеп США призвал американцев покидать Украину любым доступным способом Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Гражданам США необходимо срочно покинуть Украину любым возможным способом из-за «возросшей военной угрозы со стороны России». Об этом заявили в Госдепартаменте.

«Граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в Украине, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта», — говорится в сообщении Госдепа. Американцам, которые остаются на Украине, рекомендовано проявлять повышенную осторожность в связи с «преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями».

Также американский федеральный орган власти не рекомендует путешествовать в Крым и Донбасс. В заявлении Госдепа говорится, что на этих территориях происходят преступления против иностранцев и местного населения.

Ранее сообщалось, что Госдеп рекомендовал американцам не посещать Украину. Семьям американских дипломатов разрешили покинуть Украину. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева частью «дипломатической игры». Госдеп распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ с Украиной».

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Гражданам США необходимо срочно покинуть Украину любым возможным способом из-за «возросшей военной угрозы со стороны России». Об этом заявили в Госдепартаменте. «Граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в Украине, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта», — говорится в сообщении Госдепа. Американцам, которые остаются на Украине, рекомендовано проявлять повышенную осторожность в связи с «преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями». Также американский федеральный орган власти не рекомендует путешествовать в Крым и Донбасс. В заявлении Госдепа говорится, что на этих территориях происходят преступления против иностранцев и местного населения. Ранее сообщалось, что Госдеп рекомендовал американцам не посещать Украину. Семьям американских дипломатов разрешили покинуть Украину. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эвакуацию иностранных послов из Киева частью «дипломатической игры». Госдеп распорядился об отъезде семей американских дипломатов из Белоруссии «из-за наращивания российской военной мощи вдоль границ с Украиной».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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