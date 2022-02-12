Макрон не заметил в беседе с Путиным планов нападать на Украину

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным кризис на Украине Фото:
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Война на Украине

Франция не видит признаков подготовки России к агрессии по отношению к Украине. К такому выводу глава республики Эммануэль Макрон пришел после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Франция не видит признаков подготовки России к агрессии, исходя из того, что Путин сказал Макрону», — приводит telegram-канал RT заявление администрации французского президента.

Ранее Путин более полутора часов говорил с Макроном о ситуации на Украине. Озабоченность российского лидера вызвало нежелание стран Запада способствовать выполнению Украиной Минских соглашений, которые приняты семь лет назад, одобрены Совбезом ООН и призваны разрешить конфликт на востоке Украины. Также Путин назвал спекуляциями и провокацией звучащие на Западе заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

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Франция не видит признаков подготовки России к агрессии по отношению к Украине. К такому выводу глава республики Эммануэль Макрон пришел после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Франция не видит признаков подготовки России к агрессии, исходя из того, что Путин сказал Макрону», — приводит telegram-канал RT заявление администрации французского президента. Ранее Путин более полутора часов говорил с Макроном о ситуации на Украине. Озабоченность российского лидера вызвало нежелание стран Запада способствовать выполнению Украиной Минских соглашений, которые приняты семь лет назад, одобрены Совбезом ООН и призваны разрешить конфликт на востоке Украины. Также Путин назвал спекуляциями и провокацией звучащие на Западе заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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