Макрон не заметил в беседе с Путиным планов нападать на Украину

Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным кризис на Украине Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram

новость из сюжета Война на Украине

Франция не видит признаков подготовки России к агрессии по отношению к Украине. К такому выводу глава республики Эммануэль Макрон пришел после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Франция не видит признаков подготовки России к агрессии, исходя из того, что Путин сказал Макрону», — приводит telegram-канал RT заявление администрации французского президента.

Ранее Путин более полутора часов говорил с Макроном о ситуации на Украине. Озабоченность российского лидера вызвало нежелание стран Запада способствовать выполнению Украиной Минских соглашений, которые приняты семь лет назад, одобрены Совбезом ООН и призваны разрешить конфликт на востоке Украины. Также Путин назвал спекуляциями и провокацией звучащие на Западе заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину.