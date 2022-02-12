Путин обвинил Запад в срыве переговоров по Украине

Прошедшие в Берлине 10 февраля переговоры в «нормандском формате» по Украине завершились безрезультатно из-за нежелания стран Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном.
«Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств „нормандского формата“», — приводит сайт Кремля содержание обращения Путина.
Также президент РФ обратил внимание коллеги из Франции на то, что США и НАТО никак содержательно не отреагировали на предложение Москвы по гарантиям безопасности, которые подразумевают в числе прочего невступление Украины и Грузии в НАТО. Обеспокоенность Путина также вызвали спекуляции на тему якобы готовящегося вторжения России на Украину. Тем самым, считает Путин, создается почва для агрессии Киева в Донбассе.
Минские соглашения были приняты ровно семь лет назад и одобрены Советом безопасности ООН для урегулирования конфликта на востоке Украины. Документ подписан между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной как участниками конфликта, а также представителями России, Германии и Франции как гарантов выполнения договоренностей. Соглашения подразумевают особый статус для Донбасса, однако Киев игнорирует этот пункт. 10 февраля в Берлине прошел очередной раунд переговоров рабочей группы по выполнению «Минска», замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал, что они прошли безрезультатно.
Прошедшие в Берлине 10 февраля переговоры в «нормандском формате» по Украине завершились безрезультатно из-за нежелания стран Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном. «Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств „нормандского формата“», — приводит сайт Кремля содержание обращения Путина. Также президент РФ обратил внимание коллеги из Франции на то, что США и НАТО никак содержательно не отреагировали на предложение Москвы по гарантиям безопасности, которые подразумевают в числе прочего невступление Украины и Грузии в НАТО. Обеспокоенность Путина также вызвали спекуляции на тему якобы готовящегося вторжения России на Украину. Тем самым, считает Путин, создается почва для агрессии Киева в Донбассе. Минские соглашения были приняты ровно семь лет назад и одобрены Советом безопасности ООН для урегулирования конфликта на востоке Украины. Документ подписан между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной как участниками конфликта, а также представителями России, Германии и Франции как гарантов выполнения договоренностей. Соглашения подразумевают особый статус для Донбасса, однако Киев игнорирует этот пункт. 10 февраля в Берлине прошел очередной раунд переговоров рабочей группы по выполнению «Минска», замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал, что они прошли безрезультатно.