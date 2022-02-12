Путин обвинил Запад в срыве переговоров по Украине

12 февраля 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин 1 час 40 минут говорил с Эммануэлем Макроном о ситуации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Прошедшие в Берлине 10 февраля переговоры в «нормандском формате» по Украине завершились безрезультатно из-за нежелания стран Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном. «Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств „нормандского формата“», — приводит сайт Кремля содержание обращения Путина. Также президент РФ обратил внимание коллеги из Франции на то, что США и НАТО никак содержательно не отреагировали на предложение Москвы по гарантиям безопасности, которые подразумевают в числе прочего невступление Украины и Грузии в НАТО. Обеспокоенность Путина также вызвали спекуляции на тему якобы готовящегося вторжения России на Украину. Тем самым, считает Путин, создается почва для агрессии Киева в Донбассе. Минские соглашения были приняты ровно семь лет назад и одобрены Советом безопасности ООН для урегулирования конфликта на востоке Украины. Документ подписан между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной как участниками конфликта, а также представителями России, Германии и Франции как гарантов выполнения договоренностей. Соглашения подразумевают особый статус для Донбасса, однако Киев игнорирует этот пункт. 10 февраля в Берлине прошел очередной раунд переговоров рабочей группы по выполнению «Минска», замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал, что они прошли безрезультатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прошедшие в Берлине 10 февраля переговоры в «нормандском формате» по Украине завершились безрезультатно из-за нежелания стран Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном. «Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств „нормандского формата“», — приводит сайт Кремля содержание обращения Путина. Также президент РФ обратил внимание коллеги из Франции на то, что США и НАТО никак содержательно не отреагировали на предложение Москвы по гарантиям безопасности, которые подразумевают в числе прочего невступление Украины и Грузии в НАТО. Обеспокоенность Путина также вызвали спекуляции на тему якобы готовящегося вторжения России на Украину. Тем самым, считает Путин, создается почва для агрессии Киева в Донбассе. Минские соглашения были приняты ровно семь лет назад и одобрены Советом безопасности ООН для урегулирования конфликта на востоке Украины. Документ подписан между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной как участниками конфликта, а также представителями России, Германии и Франции как гарантов выполнения договоренностей. Соглашения подразумевают особый статус для Донбасса, однако Киев игнорирует этот пункт. 10 февраля в Берлине прошел очередной раунд переговоров рабочей группы по выполнению «Минска», замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал, что они прошли безрезультатно.