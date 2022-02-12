12 февраля 2022

В Раде заявили, что Украина запретила въезд в страну для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , граница, воинское приветствие
Сообщения о проблемах на границе поступают и от очевидцев Фото:

Пограничники Украины не дают пересечь гражданам РФ границу с Укрианой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения поступают от очевидцев.

«Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти», — пишут люде в telegram-канале «Граница Гоптовка-Нехотеевка».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пограничники Украины не дают пересечь гражданам РФ границу с Укрианой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. «Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения поступают от очевидцев. «Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти», — пишут люде в telegram-канале «Граница Гоптовка-Нехотеевка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...