В Раде заявили, что Украина запретила въезд в страну для россиян

Пограничники Украины не дают пересечь гражданам РФ границу с Укрианой. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. «Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — написал Рабинович в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения поступают от очевидцев. «Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти», — пишут люде в telegram-канале «Граница Гоптовка-Нехотеевка».