CNN: США готовятся к отражению кибератак из России

13 февраля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

В США ждут кибератак атак с применением вирусов-вымогателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти и военные ведомства США готовятся к отражению кибератак из России. Первые удары, как считают в Белом доме, могут последовать уже в понедельник, 14 февраля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Штатов. Меры по защите американской экономики на случай «потенциально возможных атак со стороны киберпреступников или связанных с государством» хакеров обсуждались на межведомственной встрече 11 февраля. «Власти США ждут увеличения числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании от русскоязычных хакеров, хотя пока такой угрозы нет», — передает CNN. Также американские власти намерены помочь Украине, где, по их мнению, угроза кибератак на объекты инфраструктуры «конкретная и достоверная». В середине января около 70 государственных сайтов Украины были взломаны неизвестными. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». Украина обвинила в причастности к атакам Россию; Москва все эти обвинения отвергла. Слухи о готовящемся нападении России на Украину стали появляться в СМИ с осени прошлого года. 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявило о начале «вторжения» 15 февраля. Президент США Джо Байден назвал другую дату — 16 февраля, пишет Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, потребовал от западных партнеров предоставлять ему точную информацию о грядущем «нападении», чтобы Украина была готова «к любым шагам с любой границы», передает RT. Российские власти наличие планов по нападению на Украину опровергают. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, США и Европа сами нагнетают напряженность вокруг Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти и военные ведомства США готовятся к отражению кибератак из России. Первые удары, как считают в Белом доме, могут последовать уже в понедельник, 14 февраля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Штатов. Меры по защите американской экономики на случай «потенциально возможных атак со стороны киберпреступников или связанных с государством» хакеров обсуждались на межведомственной встрече 11 февраля. «Власти США ждут увеличения числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании от русскоязычных хакеров, хотя пока такой угрозы нет», — передает CNN. Также американские власти намерены помочь Украине, где, по их мнению, угроза кибератак на объекты инфраструктуры «конкретная и достоверная». В середине января около 70 государственных сайтов Украины были взломаны неизвестными. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего». Украина обвинила в причастности к атакам Россию; Москва все эти обвинения отвергла. Слухи о готовящемся нападении России на Украину стали появляться в СМИ с осени прошлого года. 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники заявило о начале «вторжения» 15 февраля. Президент США Джо Байден назвал другую дату — 16 февраля, пишет Politico. По данным Вашингтона, «вторжение» начнется с кибератаки и шквала ракетных ударов. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, потребовал от западных партнеров предоставлять ему точную информацию о грядущем «нападении», чтобы Украина была готова «к любым шагам с любой границы», передает RT. Российские власти наличие планов по нападению на Украину опровергают. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, США и Европа сами нагнетают напряженность вокруг Украины.