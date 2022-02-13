В Минздраве РФ предупредили об осложнениях у детей при «Омикроне»

Дети заражаются «Омикроном» намного чаще, чем другими штаммами вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети заражаются новым штаммом коронавируса «Омикрон» намного чаще, чем другими вариантами инфекции. При этом заболевании у ребенка может возникнуть бронхит, неправильное лечение которого способно привести к осложнениям. Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко.

«Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами COVID. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID у детей, то сейчас наблюдаем у детей целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев — сыпь. Хочу отметить, что омикрон поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям», — приводятся слова Фисенко на сайте Минздрава РФ.

Врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная перечислила признаки тяжелого течения нового штамма коронавируса «Омикрон» у детей, при которых нужно срочно обращаться к врачу. По ее словам, скорую помощь нужно вызывать при появлении признаков дыхательной и сердечной недостаточности. «Дети могут пожаловаться взрослым на боль в груди и сдавливание грудной клетки. Также у них может измениться цвет ногтей и губ», — сказала она ТСН24.

Ранее департамент здравоохранения Москвы приостановил плановую госпитализацию детей на три недели. В департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели чисто детей с коронавирусом выросло в 14 раз, передает телеканал 360. После президент РФ Владимир Путин призвал не лишать маленьких пациентов плановой медицинской помощи, уточняет RT.

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