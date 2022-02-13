Мэр Киева заявил, что Россия после Украины завоюет Балтику

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после завоевания Украины, Россия якобы начнет наступление на страны Балтии. По его словам, западные лидеры должны предупредить президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях».
«Путин стремится к мировой власти, и Запад должен знать, что после Украины это будут страны Балтии. Мы только начало! Когда Олаф Шольц и другие главы государств сейчас разговаривают с Владимиром Путиным, они должны четко ему сказать: все наши страны будут защищаться от нападения, и последствия будут серьезными», — приводит издание Bild слова Кличко.
Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что «вторжение» России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после завоевания Украины, Россия якобы начнет наступление на страны Балтии. По его словам, западные лидеры должны предупредить президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях». «Путин стремится к мировой власти, и Запад должен знать, что после Украины это будут страны Балтии. Мы только начало! Когда Олаф Шольц и другие главы государств сейчас разговаривают с Владимиром Путиным, они должны четко ему сказать: все наши страны будут защищаться от нападения, и последствия будут серьезными», — приводит издание Bild слова Кличко. Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что «вторжение» России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена.