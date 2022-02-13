Мэр Киева заявил, что Россия после Украины завоюет Балтику

13 февраля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко пригрозил России серьезными последствиями Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после завоевания Украины, Россия якобы начнет наступление на страны Балтии. По его словам, западные лидеры должны предупредить президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях». «Путин стремится к мировой власти, и Запад должен знать, что после Украины это будут страны Балтии. Мы только начало! Когда Олаф Шольц и другие главы государств сейчас разговаривают с Владимиром Путиным, они должны четко ему сказать: все наши страны будут защищаться от нападения, и последствия будут серьезными», — приводит издание Bild слова Кличко. Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что «вторжение» России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после завоевания Украины, Россия якобы начнет наступление на страны Балтии. По его словам, западные лидеры должны предупредить президента России Владимира Путина о «серьезных последствиях». «Путин стремится к мировой власти, и Запад должен знать, что после Украины это будут страны Балтии. Мы только начало! Когда Олаф Шольц и другие главы государств сейчас разговаривают с Владимиром Путиным, они должны четко ему сказать: все наши страны будут защищаться от нападения, и последствия будут серьезными», — приводит издание Bild слова Кличко. Ранее оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что «вторжение» России в Украину будет не оккупацией, а «освобождением». Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сказав, что война между Москвой и Киевом исключена.