Депутаты ЯНАО первое заседание думы в 2022 году проведут онлайн

Первое заседание заксобрания ЯНАО пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регпарламента.
«Заседание пройдет в режиме ВКС. Как такого заседания в зале не будет», — уточнили в пресс-службе.
В повестке предстоящего собрания, которое пройдет 17 февраля, всего 11 вопросов. Парламентарии планируют принять базовый закон региона об обеспечении тишины и покоя граждан. Также депутаты пересмотрят стратегию социально-экономического развития округа и ряд других вопросов.
Раннее сообщалось, что парламентарии уже вносили поправки в закон об административных правонарушениях, касающийся тишины. Тогда были добавлены штрафные санкции, сейчас же депутаты планируют вынести этот вопрос в отдельный закон и закрепить требования для физических и юридических лиц.
Первое заседание заксобрания ЯНАО пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регпарламента. «Заседание пройдет в режиме ВКС. Как такого заседания в зале не будет», — уточнили в пресс-службе. В повестке предстоящего собрания, которое пройдет 17 февраля, всего 11 вопросов. Парламентарии планируют принять базовый закон региона об обеспечении тишины и покоя граждан. Также депутаты пересмотрят стратегию социально-экономического развития округа и ряд других вопросов. Раннее сообщалось, что парламентарии уже вносили поправки в закон об административных правонарушениях, касающийся тишины. Тогда были добавлены штрафные санкции, сейчас же депутаты планируют вынести этот вопрос в отдельный закон и закрепить требования для физических и юридических лиц.