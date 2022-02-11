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Депутаты ЯНАО первое заседание думы в 2022 году проведут онлайн

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Комитет по бюджету. Курган , чиновники, заседание, депутаты, голосование
Заседание депутатов заксобрания ЯНАО пройдет 17 февраля Фото:

Первое заседание заксобрания ЯНАО пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регпарламента.

«Заседание пройдет в режиме ВКС. Как такого заседания в зале не будет», — уточнили в пресс-службе.

В повестке предстоящего собрания, которое пройдет 17 февраля, всего 11 вопросов. Парламентарии планируют принять базовый закон региона об обеспечении тишины и покоя граждан. Также депутаты пересмотрят стратегию социально-экономического развития округа и ряд других вопросов.

Раннее сообщалось, что парламентарии уже вносили поправки в закон об административных правонарушениях, касающийся тишины. Тогда были добавлены штрафные санкции, сейчас же депутаты планируют вынести этот вопрос в отдельный закон и закрепить требования для физических и юридических лиц.

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Первое заседание заксобрания ЯНАО пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регпарламента. «Заседание пройдет в режиме ВКС. Как такого заседания в зале не будет», — уточнили в пресс-службе. В повестке предстоящего собрания, которое пройдет 17 февраля, всего 11 вопросов. Парламентарии планируют принять базовый закон региона об обеспечении тишины и покоя граждан. Также депутаты пересмотрят стратегию социально-экономического развития округа и ряд других вопросов. Раннее сообщалось, что парламентарии уже вносили поправки в закон об административных правонарушениях, касающийся тишины. Тогда были добавлены штрафные санкции, сейчас же депутаты планируют вынести этот вопрос в отдельный закон и закрепить требования для физических и юридических лиц.
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