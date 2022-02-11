Депутаты ЯНАО первое заседание думы в 2022 году проведут онлайн

14 февраля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Заседание депутатов заксобрания ЯНАО пройдет 17 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первое заседание заксобрания ЯНАО пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регпарламента. «Заседание пройдет в режиме ВКС. Как такого заседания в зале не будет», — уточнили в пресс-службе. В повестке предстоящего собрания, которое пройдет 17 февраля, всего 11 вопросов. Парламентарии планируют принять базовый закон региона об обеспечении тишины и покоя граждан. Также депутаты пересмотрят стратегию социально-экономического развития округа и ряд других вопросов. Раннее сообщалось, что парламентарии уже вносили поправки в закон об административных правонарушениях, касающийся тишины. Тогда были добавлены штрафные санкции, сейчас же депутаты планируют вынести этот вопрос в отдельный закон и закрепить требования для физических и юридических лиц. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первое заседание заксобрания ЯНАО пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регпарламента. «Заседание пройдет в режиме ВКС. Как такого заседания в зале не будет», — уточнили в пресс-службе. В повестке предстоящего собрания, которое пройдет 17 февраля, всего 11 вопросов. Парламентарии планируют принять базовый закон региона об обеспечении тишины и покоя граждан. Также депутаты пересмотрят стратегию социально-экономического развития округа и ряд других вопросов. Раннее сообщалось, что парламентарии уже вносили поправки в закон об административных правонарушениях, касающийся тишины. Тогда были добавлены штрафные санкции, сейчас же депутаты планируют вынести этот вопрос в отдельный закон и закрепить требования для физических и юридических лиц.