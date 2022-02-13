Военный эксперт рассказал о провокациях США против РФ на Курилах

Эксперт объяснил бегство подлодки США с Курил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американцы устраивают провокации в территориальных водах России на Курилах и запросто могут «выкрутиться», если поднимут вопрос о принадлежности островов. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, Токио до сих пор претендует на территорию, которая де-факто и де-юре принадлежит Москве.

«Пользуясь современной англо-саксонской риторикой, американцы могут сказать, что это не российские острова, они японские. Поэтому они там могли действовать», — приводит «Пятый канал» слова Литовкина.

Также эксперт отметил, что американцы ускользнули от России. «Если бы мы утопили эту лодку, тогда бы они предъявляли претензии, что в территориальных водах России утонула их лодка», — подытожил он.

Подводную лодку ВМС США типа «Вирджиния» в районе Курил 12 февраля обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и субмарина Тихоокеанского флота России. Координаты американской подлодки передали фрегату «Маршал Шапошников», который отправил субмарине предупреждение о нарушении российской водной границы.

После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.

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