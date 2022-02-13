Военный эксперт рассказал о провокациях США против РФ на Курилах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Эксперт объяснил бегство подлодки США с Курил Фото:

Американцы устраивают провокации в территориальных водах России на Курилах и запросто могут «выкрутиться», если поднимут вопрос о принадлежности островов. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, Токио до сих пор претендует на территорию, которая де-факто и де-юре принадлежит Москве.

«Пользуясь современной англо-саксонской риторикой, американцы могут сказать, что это не российские острова, они японские. Поэтому они там могли действовать», — приводит «Пятый канал» слова Литовкина.

Также эксперт отметил, что американцы ускользнули от России. «Если бы мы утопили эту лодку, тогда бы они предъявляли претензии, что в территориальных водах России утонула их лодка», — подытожил он.

Подводную лодку ВМС США типа «Вирджиния» в районе Курил 12 февраля обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и субмарина Тихоокеанского флота России. Координаты американской подлодки передали фрегату «Маршал Шапошников», который отправил субмарине предупреждение о нарушении российской водной границы.

После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американцы устраивают провокации в территориальных водах России на Курилах и запросто могут «выкрутиться», если поднимут вопрос о принадлежности островов. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, Токио до сих пор претендует на территорию, которая де-факто и де-юре принадлежит Москве. «Пользуясь современной англо-саксонской риторикой, американцы могут сказать, что это не российские острова, они японские. Поэтому они там могли действовать», — приводит «Пятый канал» слова Литовкина. Также эксперт отметил, что американцы ускользнули от России. «Если бы мы утопили эту лодку, тогда бы они предъявляли претензии, что в территориальных водах России утонула их лодка», — подытожил он. Подводную лодку ВМС США типа «Вирджиния» в районе Курил 12 февраля обнаружили противолодочные самолеты Ил-38 и субмарина Тихоокеанского флота России. Координаты американской подлодки передали фрегату «Маршал Шапошников», который отправил субмарине предупреждение о нарушении российской водной границы. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...