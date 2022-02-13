13 февраля 2022

Врач: из-за COVID участилось опасное аутоиммунное заболевание

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Синдром Гийена — Барре участился с распространением коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Распространение штамма коронавируса «Омикрон» привело к учащению случаев острого аутоиммунного заболевания синдрома Гийена — Барре. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Самое неприятное — это Гийена — Барре. Это самое неприятное, что может случиться. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток (нейрит, по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам — прим. URA.RU), как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки», — сказал Павел Хорошев.

Как отметил невролог, до начала пандемии синдром Гийена — Барре выявлялся в очень редких случаях. «Сказать, что это стало массовым явлением, к счастью, мы не можем. Но его стало гораздо больше, синдром Гийена — Барре в десятки раз больше стал обнаруживаться после начала эпидемии», — добавил специалист.

Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов в беседе с URA.RU подчеркнул, что обострение ситуации с невропатическими заболеваниями из-за COVID-19 ожидается в течение месяца. «Сейчас переболеют первые, что у нас за последние две недели заболело, очень много людей, вот на этом мы и будем строить статистику. Все первые волны формировались более плавно, соответственно их кривая сопутствующих различных процессов была более плавной. Сейчас мы ожидаем достаточного размаха различных вариантов постковидного синдрома», — заявил собеседник агентства.

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Распространение штамма коронавируса «Омикрон» привело к учащению случаев острого аутоиммунного заболевания синдрома Гийена — Барре. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Самое неприятное — это Гийена — Барре. Это самое неприятное, что может случиться. Это когда у человека возникает массовая полинейропатия, аутоиммунное. Организм начинает воспринимать аксоны клеток (нейрит, по которому нервные импульсы идут от тела клетки (сомы) к иннервируемым органам и другим нервным клеткам — прим. URA.RU), как своих врагов. Она их атакует, уничтожает. А те пытаются восстановиться, то есть, иммунная система атакует нервные клетки», — сказал Павел Хорошев. Как отметил невролог, до начала пандемии синдром Гийена — Барре выявлялся в очень редких случаях. «Сказать, что это стало массовым явлением, к счастью, мы не можем. Но его стало гораздо больше, синдром Гийена — Барре в десятки раз больше стал обнаруживаться после начала эпидемии», — добавил специалист. Невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов в беседе с URA.RU подчеркнул, что обострение ситуации с невропатическими заболеваниями из-за COVID-19 ожидается в течение месяца. «Сейчас переболеют первые, что у нас за последние две недели заболело, очень много людей, вот на этом мы и будем строить статистику. Все первые волны формировались более плавно, соответственно их кривая сопутствующих различных процессов была более плавной. Сейчас мы ожидаем достаточного размаха различных вариантов постковидного синдрома», — заявил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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