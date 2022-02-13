Украина требует экстренно встретиться с Россией

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Власти Украины требуют провести встречу в течение двух дней Фото:
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Война на Украине

Украина требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, добавив, что целью встречи является обсуждение безопасности.

«Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в его стране. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Минские соглашения — единственный способ решить конфликт в Донбассе.

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Украина требует проведения встречи с представителями РФ и всеми странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, добавив, что целью встречи является обсуждение безопасности. «Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал Кулеба в Twitter. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в его стране. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Минские соглашения — единственный способ решить конфликт в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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