В Белом Доме рассказали, о чем говорили Байден и Зеленский

Лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили отношения с Россией, а также готовность действовать решительно в случае вторжения РФ в Киев. Об этом сообщили в Белом Доме
«Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины. Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — говорится в сообщении Белого Дома, опубликованном пресс-службой по итогам переговоров лидеров двух стран, проходивших 13 февраля.
Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден проверили телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали вторжение России на Украину, а также разрабатываемые Западом антироссийские санкции. Путин обратил внимание лидера США на опасность милитаризации Украины, которая производится со стороны западных стран.
Лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили отношения с Россией, а также готовность действовать решительно в случае вторжения РФ в Киев. Об этом сообщили в Белом Доме «Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины. Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины», — говорится в сообщении Белого Дома, опубликованном пресс-службой по итогам переговоров лидеров двух стран, проходивших 13 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден проверили телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали вторжение России на Украину, а также разрабатываемые Западом антироссийские санкции. Путин обратил внимание лидера США на опасность милитаризации Украины, которая производится со стороны западных стран.