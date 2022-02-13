CNN: Зеленский попросил Байдена о срочном визите и военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 13 февраля телефонного разговора попросил у главы США Джо Байдена как можно скорее посетить Киев, а также оказать военную и финансовую помощь Укриане. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Зеленский вновь призвал Вашингтон оказать большую военную и финансовую поддержку Украине и попросил Байдена как можно скорее посетить Украину», — передает CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины. Представители США сообщили, что визит Байдена на Украину маловероятен, информирует телеканал.
13 февраля Байден и Зеленский по телефонной связи обсудили отношения с Россией и независимость Украины. Байден выразил готовность действовать решительно в случае российской агрессии в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 13 февраля телефонного разговора попросил у главы США Джо Байдена как можно скорее посетить Киев, а также оказать военную и финансовую помощь Укриане. Об этом сообщил телеканал CNN. «Зеленский вновь призвал Вашингтон оказать большую военную и финансовую поддержку Украине и попросил Байдена как можно скорее посетить Украину», — передает CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины. Представители США сообщили, что визит Байдена на Украину маловероятен, информирует телеканал. 13 февраля Байден и Зеленский по телефонной связи обсудили отношения с Россией и независимость Украины. Байден выразил готовность действовать решительно в случае российской агрессии в Киеве.