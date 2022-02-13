В Раде сообщили, что депутатам закрыт вылет из Украины

Украинским парламентариям запретили вылет из страны. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.
«Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович. При этом депутат возмутился отсутствием правовой основы у данного запрета.
Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту.
Украинским парламентариям запретили вылет из страны. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. «Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович. При этом депутат возмутился отсутствием правовой основы у данного запрета. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту.