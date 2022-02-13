В Раде сообщили, что депутатам закрыт вылет из Украины 14 февраля 2022 в 04:25 Размер текста - 17 + Запрет на вылет из страны не имеет правовых оснований, считает Рабинович Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинским парламентариям запретили вылет из страны. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. «Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович. При этом депутат возмутился отсутствием правовой основы у данного запрета. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украинским парламентариям запретили вылет из страны. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. «Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович. При этом депутат возмутился отсутствием правовой основы у данного запрета. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям