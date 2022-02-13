13 февраля 2022

В Раде сообщили, что депутатам закрыт вылет из Украины

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Запрет на вылет из страны не имеет правовых оснований, считает Рабинович Фото:
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Война на Украине

Украинским парламентариям запретили вылет из страны. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

«Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович. При этом депутат возмутился отсутствием правовой основы у данного запрета.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту.

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Украинским парламентариям запретили вылет из страны. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. «Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — написал Рабинович. При этом депутат возмутился отсутствием правовой основы у данного запрета. Ранее сообщалось, что украинские олигархи, бизнесмены и политики улетают из страны чартерными рейсами. Из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с депутатами и представителями бизнеса на борту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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