Жителей Академического удивили пробки после перекрытия дороги

Перекрытие участка на улице Серафимы Дерябиной, где идут работы на четной стороне дороги, почти не сказалось на движении автомобилей, удивив этим жителей Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«На Серафимы Дерябиной скопилась пробка, но она тут была всегда, а по дороге, где идет ремонт, проехали вообще без затруднений», — передает корреспондент слова жителей. Проезд участка от Зоологической до Волгоградской занял несколько минут.
Однако пассажиры автобуса возмутились, что ехать приходится в заполненном транспорте, в который люди на остановках не могут зайти. «Зачем я только вышла на работу?! Нужно было оставаться дома», — прокричала кондуктор автобуса.
Главный выезд из Академического района частично перекрыли на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Это стало необходимо для строительства в районе новой трамвайной ветки, которая должна разгрузить общественный транспорт и дороги.
Перекрытие участка на улице Серафимы Дерябиной, где идут работы на четной стороне дороги, почти не сказалось на движении автомобилей, удивив этим жителей Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На Серафимы Дерябиной скопилась пробка, но она тут была всегда, а по дороге, где идет ремонт, проехали вообще без затруднений», — передает корреспондент слова жителей. Проезд участка от Зоологической до Волгоградской занял несколько минут. Однако пассажиры автобуса возмутились, что ехать приходится в заполненном транспорте, в который люди на остановках не могут зайти. «Зачем я только вышла на работу?! Нужно было оставаться дома», — прокричала кондуктор автобуса. Главный выезд из Академического района частично перекрыли на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Это стало необходимо для строительства в районе новой трамвайной ветки, которая должна разгрузить общественный транспорт и дороги.