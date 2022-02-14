Чубайс предложил ввести в России новый налог

Анатолий Чубайс настаивает на скорейшем введении углеродного налога Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России необходимо как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс на правительственном совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его словам, новый налог — единственный способ нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога».

«Из всего круга вопросов, которые мы обсуждали, есть самый мучительный, самый тяжелый — это плата за углерод: квоты, налог и т. д. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — передает слова Чубайса РБК. Для тестирования системы торговли квотами на выбросы в качестве пилотного региона выбрана Сахалинская область.

Спецпредставитель президента напомнил, что Европарламент предложил перенести начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025-й и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. Чубайс считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия. По словам политика, необходимо выйти на «принципиальное решение» в 2022 году и реализовать его в 2023-м. Государственный бюджет на 2024—2027 годы должен быть сформирован с учетом налога.

Ранее сообщалось о введение в ЕС нового углеродного налога. Его будут платить поставщики российских товаров с большим углеродным следом. Сообщалось, что пошлина обойдется российским поставщикам железа, стали и алюминия в 1,1 млрд евро в год. Чубайс заявил, что правительство РФ допустило грубую ошибку, не введя «углеродный налог». В результате российский бизнес будет оплачивать экспортными пошлинами ущерб климату европейских стран. «Власть проявила беспомощность», — заявил Чубайс. Всемирный банк предрек с введением налога снижение благосостояния России на 9,2% к 2050 году относительно базового сценария, а ее ВВП — на 4,6%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам