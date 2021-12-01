Всемирный банк предрек России бедность из-за «зеленой» энергетики

При переходе России с нефтяной экономики на «зеленую» может ожидать сразу несколько сценариев, в каждом из которых страну ждут снижение ВВП и благосостояния граждан. Такие данные приводит международная финансовая организация — Всемирный банк.
«Сценарии делятся на инерционный, кооперативный и два некооперативных инерционных. Во всех сценариях спрос на углеводороды упадет существенно, поэтому ВВП и уровень благосостояния России снизятся к 2050 году. Наиболее выгоден для России инерционный некооперативный сценарий», — говорится в информации, которую приводит РБК.
При первом сценарии страны сокращают выделение парниковых газов — это предусмотрено Парижским соглашением. Второй вариант предполагает введение всеобщей цены на углерод всеми государствами, в том числе РФ. Последние два сценария похожи — цену на углерод вводят только страны-импортеры топлива. Однако в одном случае они ограничиваются только этим, а в другом вводят еще и пограничные корректирующие углеродные налоги на углеродоемкую продукцию из России.
В некооперативном сценарии с пограничными углеродными налогами уровень благосостояния России падает на 9,2% к 2050 году относительно базового сценария, а ее ВВП — на 4,6%. Участие в совместных действиях по борьбе с изменением климата — более действенная стратегия для России», — дополняет издание.
Как считают представители Всемирного банка, Москве требуется наращивать инвестиции в менеджмент, институты, инновации, а также бизнес, чтобы создать способный к конкуренции частный сектор. Он и будет двигателем низкоуглеродной экономики, передает «Федеральное агентство новостей». Специалисты отмечают, что важно принять меры по защите граждан от издержек, связанных с переходом, пишет
Правительство РФ уже начало работу над адаптацией экономики России к глобальному энергопереходу. Он включает в себя минимальное нанесение вреда природе, в частности, снижение потребности в традиционном топливе — нефть и газ, и переход на «зеленую» энергию. Ранее депутат Госдумы Павел Завальный заявил, что появление новых технологий позволит развивать водородную и другие виды энергетики.
Подписывайтесь на URA.RU в