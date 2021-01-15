Правительство РФ допустило грубую ошибку, не введя «углеродный налог». В результате российский бизнес будет оплачивать экспортными пошлинами ущерб климату европейских стран. Об этом на Гайдаровском форуме заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс
«Власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. <…> Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить.<…> Только платить будет не своему правительству, а чужому», — заявил Чубайс в ходе дискуссии «Устойчивое развитие в эпоху волатильности».
Речь идет о компенсации от предприятий выбросов углерода в атмосферу. В России эта инициатива обсуждалась около пяти лет и законопроект все еще находится в разработке. Тогда как Евросоюз ввел «углеродную» пошлину на импорт. Для России это может означать ущерб в десятки миллиардов евро, пишут «Известия».
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