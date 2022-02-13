В Екатеринбурге в полтора раза вырос спрос на склады и офисы

14 февраля 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

В 2021 году спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге оказался на 47% выше, на покупку спрос вырос на 46% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге в полтора раза вырос спрос на аренду и покупку коммерческих помещений по результатам 2021 года. Итогами рынка промышленной недвижимости делятся аналитики Avito «Недвижимость». «В 2021 году спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге оказался на 47% выше, чем в 2020, при этом предложение за год выросло на 19%. Интерес к покупке офисов и складских помещений в городе возрос на 46%», — сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на исследование сервиса. Уточняется, что предложения продажи на рынке коммерческой недвижимости увеличились на 24%, сильнее всего выросло количество продающихся складов — на 34%. Средние цены увеличились на все категории коммерческих объектов. Для сдачи в аренду дешевле всего выходит квадратный метр у производственных помещений — 219 рублей кв. м (+10% за 2021 год). Наибольшая динамика в цене у складов — цена за квадратный метр выросла на 40% до 350 руб. Следом идут помещения свободного назначения (+14%, до 650 руб/кв. м), торговые площади (+15%, до 940 руб/кв.м) и офисы (+27%, до 1000 рублей за кв. м). Ранее эксперты в сфере недвижимости рассказали URA.RU о положении торговых площадей на рынке. По заявлению президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой, дефицит наблюдается в сегменте небольших офисов, а, в остальном, сравнение спроса-предложения удовлетворяют рынок. Как сообщил министр строительства Свердловской области Михаил Волков, в последнее время действительно начал расти спрос на коммерческие площади, в связи с чем, перспектива строительства ради увеличения количества нежилых помещений станет одним из ключевых факторов отрасли как минимум на ближайшие пять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге в полтора раза вырос спрос на аренду и покупку коммерческих помещений по результатам 2021 года. Итогами рынка промышленной недвижимости делятся аналитики Avito «Недвижимость». «В 2021 году спрос на аренду коммерческой недвижимости в Екатеринбурге оказался на 47% выше, чем в 2020, при этом предложение за год выросло на 19%. Интерес к покупке офисов и складских помещений в городе возрос на 46%», — сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на исследование сервиса. Уточняется, что предложения продажи на рынке коммерческой недвижимости увеличились на 24%, сильнее всего выросло количество продающихся складов — на 34%. Средние цены увеличились на все категории коммерческих объектов. Для сдачи в аренду дешевле всего выходит квадратный метр у производственных помещений — 219 рублей кв. м (+10% за 2021 год). Наибольшая динамика в цене у складов — цена за квадратный метр выросла на 40% до 350 руб. Следом идут помещения свободного назначения (+14%, до 650 руб/кв. м), торговые площади (+15%, до 940 руб/кв.м) и офисы (+27%, до 1000 рублей за кв. м). Ранее эксперты в сфере недвижимости рассказали URA.RU о положении торговых площадей на рынке. По заявлению президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой, дефицит наблюдается в сегменте небольших офисов, а, в остальном, сравнение спроса-предложения удовлетворяют рынок. Как сообщил министр строительства Свердловской области Михаил Волков, в последнее время действительно начал расти спрос на коммерческие площади, в связи с чем, перспектива строительства ради увеличения количества нежилых помещений станет одним из ключевых факторов отрасли как минимум на ближайшие пять лет.