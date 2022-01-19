В Екатеринбурге выявили острый дефицит небольших офисов

Огромным спросом пользуются площади маленького метража Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге резко вырос спрос на небольшие офисные помещения. Об этом заявила президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева на онлайн пресс-конференции посвященной итогам рынка недвижимости Свердловской области в 2021 году.

«Острой проблемы [дефицита нежилых помещений] сейчас нет. Пока насыщаемость коммерческими площадями более или менее всех устраивает. Огромным спросом пользуются площади очень маленького метража, вот их, да — дефицит», — доложила Соболева. Она также отметила, что нехватка небольших офисов — отличная точка роста.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков также отметил, что эта тема действительно заимела тенденцию к массовому спросу. У большинства девелоперов на рынке сейчас есть свои отработанные механизмы, а перспектива строительства с учетом увеличения нежилых помещений станет одним из ключевых факторов строительства как минимум на ближайшие пять лет.

Ранее сообщалось, что дефицит также прослеживается на вторичном рынке жилья. В отличие от первичного рынка (где сейчас пустует порядка 33 тысяч квартир), квартиры «вторички» представлены в Екатеринбурге всего 3360 вариантами. Это на 26% ниже, чем было в начале 2021 года.

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