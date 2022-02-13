Коммунисты ХМАО готовят серию массовых пикетов

14 февраля 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Югорские коммунисты усиляют публичную активность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коммунисты готовят серию митингов в городах и районах Югры, проведение которых запланировано на 23 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник внутри регионального отделения КПРФ. «В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования СССР. Региональному отделению дано указание в этой связи усилить публичную активность. Поэтому в течение всего года коммунисты должны будут проводить различные мероприятия. В качестве старта выбрано 23 февраля, как день создания советской армии. Публичные мероприятия должны пройти в различных муниципалитетах ХМАО», — сообщил инсайдер. Первый секретарь сургутского отделения КПРФ Сергей Чичканов сообщил URA.RU, что в мэрию отправлено уведомление о проведение пикета численностью 50 человек. Лидер КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил журналисту агентству, что мероприятия, приуроченные к 23 февраля, пройдут, но их формат еще уточняется. Главный нефтеюганский коммунист Темур Аскеров отказался от комментариев. Ответственный за протестную деятельность в КПРФ ХМАО Павел Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что не будет комментировать, какие акции запланированы во всей Югре. «Но как первый секретарь няганского отделения партии скажу, что у нас городе мероприятие на 23 февраля запланировано», — рассказал Зайцев. Ранее URA.RU сообщало, что лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев призывал жителей выходить на пикеты за отмену системы QR-кодов. При этом к другим способам профилактики борьбы c коронавирусом главный коммунист ХМАО относится спокойно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Коммунисты готовят серию митингов в городах и районах Югры, проведение которых запланировано на 23 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник внутри регионального отделения КПРФ. «В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования СССР. Региональному отделению дано указание в этой связи усилить публичную активность. Поэтому в течение всего года коммунисты должны будут проводить различные мероприятия. В качестве старта выбрано 23 февраля, как день создания советской армии. Публичные мероприятия должны пройти в различных муниципалитетах ХМАО», — сообщил инсайдер. Первый секретарь сургутского отделения КПРФ Сергей Чичканов сообщил URA.RU, что в мэрию отправлено уведомление о проведение пикета численностью 50 человек. Лидер КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил журналисту агентству, что мероприятия, приуроченные к 23 февраля, пройдут, но их формат еще уточняется. Главный нефтеюганский коммунист Темур Аскеров отказался от комментариев. Ответственный за протестную деятельность в КПРФ ХМАО Павел Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что не будет комментировать, какие акции запланированы во всей Югре. «Но как первый секретарь няганского отделения партии скажу, что у нас городе мероприятие на 23 февраля запланировано», — рассказал Зайцев. Ранее URA.RU сообщало, что лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев призывал жителей выходить на пикеты за отмену системы QR-кодов. При этом к другим способам профилактики борьбы c коронавирусом главный коммунист ХМАО относится спокойно.