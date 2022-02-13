Свердловский оперштаб разъяснил, как закрывать COVID-больничные

14 февраля 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Закрыть больничный и выйти на работу можно без отрицательного ПЦР-теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для того чтобы открыть или закрыть больничный лист в Свердловской области необязательно ходить в медучреждение, а после закрытия больничного не обязательно ждать отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус. Ответы на часто задаваемые вопросы редакция URA.RU получила от оперштаба региона. «Все обращения на линию 122 и колл-центры лечебных учреждений фиксируются. Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент может позвонить в поликлинику или по горячей линии 122 и сообщить о подтвержденном ПЦР-тесте на COVID-19. Далее следует ожидать визита врача, который доставит медикаменты на дом», — сообщили в оперштабе Свердловской области. Для желающих оформить больничный очно — в каждом медучреждении организован специализированный прием пациентов с высокой температурой или с подозрением на коронавирус или ОРВИ через отдельных вход без контакта с другими посетителями больницы. Согласно приказу минздрава России от 19.03.2020 N 198н (в ред. от 04.02.2022) пациенты, которые находятся на лечении не менее 7 дней при отсутствии симптомов, могут закрыть электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) дистанционно, без очной консультации с врачом и без томительного ожидания отрицательного ПЦР-теста. В таком случае, он имеет право выйти на работу. Одним из способов закрыть больничный дистанционно также является заполнение заявки на сайте медучреждения, в котором лечится пациент. Ранее стало известно, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, при бессимптомном течении болезни их можно закрыть спустя семь дней от получения диагноза, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. Кроме того, пациенты, находящиеся в стационаре получили право перевестись на амбулаторный режим до получения отрицательного теста на коронавирус. В оперштабе подметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения, но в последствии появилась новая проблема. Пациенты не смогли закрыть свои больничные из-за сбоя с системой в одной из свердловских больниц, из-за чего им пришлось идти на прием ко врачу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Для того чтобы открыть или закрыть больничный лист в Свердловской области необязательно ходить в медучреждение, а после закрытия больничного не обязательно ждать отрицательного результата ПЦР-тестирования на коронавирус. Ответы на часто задаваемые вопросы редакция URA.RU получила от оперштаба региона. «Все обращения на линию 122 и колл-центры лечебных учреждений фиксируются. Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент может позвонить в поликлинику или по горячей линии 122 и сообщить о подтвержденном ПЦР-тесте на COVID-19. Далее следует ожидать визита врача, который доставит медикаменты на дом», — сообщили в оперштабе Свердловской области. Для желающих оформить больничный очно — в каждом медучреждении организован специализированный прием пациентов с высокой температурой или с подозрением на коронавирус или ОРВИ через отдельных вход без контакта с другими посетителями больницы. Согласно приказу минздрава России от 19.03.2020 N 198н (в ред. от 04.02.2022) пациенты, которые находятся на лечении не менее 7 дней при отсутствии симптомов, могут закрыть электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) дистанционно, без очной консультации с врачом и без томительного ожидания отрицательного ПЦР-теста. В таком случае, он имеет право выйти на работу. Одним из способов закрыть больничный дистанционно также является заполнение заявки на сайте медучреждения, в котором лечится пациент. Ранее стало известно, что свердловский минздрав изменил порядок лечения больных коронавирусом. Больничные листы начали закрывать дистанционно, при бессимптомном течении болезни их можно закрыть спустя семь дней от получения диагноза, а для контактирующих с COVID-зараженными отменили обязательную изоляцию. Кроме того, пациенты, находящиеся в стационаре получили право перевестись на амбулаторный режим до получения отрицательного теста на коронавирус. В оперштабе подметили, что это было сделано ради снижения нагрузки на медучреждения, но в последствии появилась новая проблема. Пациенты не смогли закрыть свои больничные из-за сбоя с системой в одной из свердловских больниц, из-за чего им пришлось идти на прием ко врачу.