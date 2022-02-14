В Кремле отреагировали на решение по делу фигуристки Валиевой

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле рады, что российскую фигуристку допустили до соревнований, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Кремле отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, все рады, что Валиева продолжит свое выступление на Олимпиаде.

«Мы все рады, что Камила сможет продолжить свое участие в соревнованиях. Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем этого каждому спортсмену. И каждый спортсмен идет к этой мечте», — отметил Песков во время общения с журналистами.

Камилу Валиеву отстранили от соревнований из-за полученной в конце декабря 2021 года положительной допинг-пробы. Спортивный арбитражный суд вынес 14 февраля решение в пользу российской фигуристки и допустил ее до участия в олимпийском турнире.

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В Кремле отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, все рады, что Валиева продолжит свое выступление на Олимпиаде. «Мы все рады, что Камила сможет продолжить свое участие в соревнованиях. Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем этого каждому спортсмену. И каждый спортсмен идет к этой мечте», — отметил Песков во время общения с журналистами. Камилу Валиеву отстранили от соревнований из-за полученной в конце декабря 2021 года положительной допинг-пробы. Спортивный арбитражный суд вынес 14 февраля решение в пользу российской фигуристки и допустил ее до участия в олимпийском турнире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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