У мэра Екатеринбурга появился новый советник

Вадим Чернопенев (слева) работает с Алексеем Орловым (справа) с марта 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Вадим Чернопенев переведен на должность советника, сообщил источник URA.RU в муниципальной власти. По словам собеседника агентства, Чернопенев будет помогать Орлову по линии «Единой России» — с 22 января мэр занимает должность замсекретаря свердловского отделения партии.

«По решению Орлова с начала февраля Чернопенев работает его советником. Зона ответственности — районные отделения „Единой России“», — рассказал источник. Дозвониться до самого Чернопенева к моменту публикации не удалось.

Он отвечал за взаимодействие Орлова со СМИ с марта 2021-го. До этого — с 2019 года — Чернопенев руководил пресс-службой администрации Орджоникидзевского района. Считается, что успешно: выбранная Чернопеневым пиар-стратегия помогла префекту Роману Кравченко в том году стать одним из самых медийных и открытых чиновников Екатеринбурга. Кравченко был номинирован на редакционную премию URA.RU «Политик года». Также в послужном списке Чернопенева — работа на ОТВ (1999—2007 гг.) и пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

До этого у Орлова был только один советник — политтехнолог Александр Пирогов. Он отвечает за выборы.

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