Минюст РФ хочет создать реестр неплательщиков алиментов

В России необходимо создать базу неплательщиков алиментов. Такое предложение вынесло Министерство юстиции РФ.
«Проектом закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности», — об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».
Отмечается, что в реестр также попадут должники по алиментам, которые находятся в розыске, пишет «Национальная служба новостей». Согласно проекту закона, судебный пристав-исполнитель может быть наделен правом требовать сведения о финансовых возможностях должника.
В России необходимо создать базу неплательщиков алиментов. Такое предложение вынесло Министерство юстиции РФ. «Проектом закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности», — об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Документ есть в распоряжении РИА «Новости». Отмечается, что в реестр также попадут должники по алиментам, которые находятся в розыске, пишет «Национальная служба новостей». Согласно проекту закона, судебный пристав-исполнитель может быть наделен правом требовать сведения о финансовых возможностях должника.