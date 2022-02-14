Минюст РФ хочет создать реестр неплательщиков алиментов

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В реестр попадут должники по алиментам Фото:

В России необходимо создать базу неплательщиков алиментов. Такое предложение вынесло Министерство юстиции РФ.

«Проектом закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности», — об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается, что в реестр также попадут должники по алиментам, которые находятся в розыске, пишет «Национальная служба новостей». Согласно проекту закона, судебный пристав-исполнитель может быть наделен правом требовать сведения о финансовых возможностях должника.

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В России необходимо создать базу неплательщиков алиментов. Такое предложение вынесло Министерство юстиции РФ. «Проектом закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности», — об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Документ есть в распоряжении РИА «Новости». Отмечается, что в реестр также попадут должники по алиментам, которые находятся в розыске, пишет «Национальная служба новостей». Согласно проекту закона, судебный пристав-исполнитель может быть наделен правом требовать сведения о финансовых возможностях должника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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