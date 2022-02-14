Иммунолог рассказала, как восстановиться после «Омикрона»

14 февраля 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

В первые недели после заболевания «Омикроном» следует избегать больших физических нагрузок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россиянам, перенесшим штамм коронавируса «Омикрон», в течение 2-3 недель надо соблюдать режим сна 8-10 часов, обильно пить воду и не злоупотреблять физическими нагрузками. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Для „Омикрона“ характерна интоксикация, выраженная слабость и чуть повышенная утомляемость. Просто надо, во-первых, дать организму спокойно восстановиться и в первые две недели от начала заболевания не должно быть повышенной физической активности. Даже работой не надо себя сильно перегружать. А в следующую неделю наращивать нагрузку до привычной, больше пить», — сказала Ирина Ярцева. Иммунолог отметила существенную роль сна в восстановлении после COVID-19. «Обильное питье, покой. Режим сна должен быть более здоровый — 8-10 часов. Где-то 2-3 недели позволить себе жить в таком режиме, затем человек восстановится и можно опять возвращаться к обычной жизни», — уточнила она. Врач-невролог, реабилитолог Екатерина Лесковец в беседе с URA.RU посоветовала россиянам, которые ощущают последствия коронавируса, обратиться к медицинским специалистам, чтобы конкретнее выяснить проблемы в организме. «Изначально диспансеризацию ввели на третий месяц после заболевания. Но если человека выписали, и он вроде здоров, но есть жалобы, и что-то продолжается — это не просто так. В этом случае я бы пошла на прием. Начать с терапевта и затем дальше смотреть», — уточнила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам, перенесшим штамм коронавируса «Омикрон», в течение 2-3 недель надо соблюдать режим сна 8-10 часов, обильно пить воду и не злоупотреблять физическими нагрузками. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Для „Омикрона“ характерна интоксикация, выраженная слабость и чуть повышенная утомляемость. Просто надо, во-первых, дать организму спокойно восстановиться и в первые две недели от начала заболевания не должно быть повышенной физической активности. Даже работой не надо себя сильно перегружать. А в следующую неделю наращивать нагрузку до привычной, больше пить», — сказала Ирина Ярцева. Иммунолог отметила существенную роль сна в восстановлении после COVID-19. «Обильное питье, покой. Режим сна должен быть более здоровый — 8-10 часов. Где-то 2-3 недели позволить себе жить в таком режиме, затем человек восстановится и можно опять возвращаться к обычной жизни», — уточнила она. Врач-невролог, реабилитолог Екатерина Лесковец в беседе с URA.RU посоветовала россиянам, которые ощущают последствия коронавируса, обратиться к медицинским специалистам, чтобы конкретнее выяснить проблемы в организме. «Изначально диспансеризацию ввели на третий месяц после заболевания. Но если человека выписали, и он вроде здоров, но есть жалобы, и что-то продолжается — это не просто так. В этом случае я бы пошла на прием. Начать с терапевта и затем дальше смотреть», — уточнила собеседница агентства.