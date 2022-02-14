Депутат Госдумы: сколько недоплачивают работающим пенсионерам

14 февраля 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Выплаты у работающих пенсионеров гораздо меньше, чем у неработающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждому работающему пенсионеру недоплачивают более шести тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Дмитриева. «Каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают 6189 рублей. Поэтому нужно срочно исправлять ошибки и несправедливость в отношении этих людей», — написала она в своем telegram-канале. Сообщается также, что пенсия работающих пенсионеров серьезно отстает от размера пенсий неработающих пенсионеров. Так, разница между этими выплатами составила уже более трех тысяч рублей. Дмитриева отметила, что законопроект об этом уже был внесен на рассмотрение и направлен на заключение правительства РФ. Ранее стало известно, что пенсию с учетом всех индексаций могут получать самозанятые пенсионеры. Такой информацией поделилась доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, такие пенсионеры не считаются трудоустроенными и могут претендовать на все компенсации и льготы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Каждому работающему пенсионеру недоплачивают более шести тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Дмитриева. «Каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают 6189 рублей. Поэтому нужно срочно исправлять ошибки и несправедливость в отношении этих людей», — написала она в своем telegram-канале. Сообщается также, что пенсия работающих пенсионеров серьезно отстает от размера пенсий неработающих пенсионеров. Так, разница между этими выплатами составила уже более трех тысяч рублей. Дмитриева отметила, что законопроект об этом уже был внесен на рассмотрение и направлен на заключение правительства РФ. Ранее стало известно, что пенсию с учетом всех индексаций могут получать самозанятые пенсионеры. Такой информацией поделилась доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, такие пенсионеры не считаются трудоустроенными и могут претендовать на все компенсации и льготы.