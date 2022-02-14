Зюганов, лежа в больнице, требует от депутатов признать ДНР и ЛНР

14 февраля 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов просит признать ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Из-за того, что Украина не выполняет Минские соглашения, нужно официально признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого 11 февраля госпитализировали. «Западные правительства и их клевреты в Киеве растоптали Минские соглашения. В этот крайне тревожный и ответственный момент нашей истории мы призываем депутатов Государственной думы, вне зависимости от партийной принадлежности, проявить волю и поддержать нашу инициативу об официальном признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик», — приводит его слова пресс-служба партии, документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее глава пресс-службы партии Александр Ющенко заявил, что Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Кроме того, недавно у политика были признаки простудного заболевания. В данный момент лидер КПРФ чувствует себя нормально, пишет MK.RU . В свою очередь, Госдума на пленарном заседании 15 февраля рассмотрит два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину по вопросу признания ДНР и ЛНР, дополняют Дни.ру. Первый вариант — после принятия документ направят президенту РФ. В случае одобрения второй направят в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за того, что Украина не выполняет Минские соглашения, нужно официально признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого 11 февраля госпитализировали. «Западные правительства и их клевреты в Киеве растоптали Минские соглашения. В этот крайне тревожный и ответственный момент нашей истории мы призываем депутатов Государственной думы, вне зависимости от партийной принадлежности, проявить волю и поддержать нашу инициативу об официальном признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик», — приводит его слова пресс-служба партии, документ есть в распоряжении URA.RU. Ранее глава пресс-службы партии Александр Ющенко заявил, что Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Кроме того, недавно у политика были признаки простудного заболевания. В данный момент лидер КПРФ чувствует себя нормально, пишет MK.RU. В свою очередь, Госдума на пленарном заседании 15 февраля рассмотрит два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину по вопросу признания ДНР и ЛНР, дополняют Дни.ру. Первый вариант — после принятия документ направят президенту РФ. В случае одобрения второй направят в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов.