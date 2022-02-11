Геннадия Зюганова госпитализировали

11 февраля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Зюганов госпитализирован с признаками простуды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Об этом сообщили в КПРФ. «Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу. Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных им в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств», — сказал член фракции Александр Ющенко «Интерфаксу». Ранее лидер ЛДПР заболел коронавирусом. Источники URA.RU заявляли, что состояние политика крайне тяжелое — по их словам, он перестал узнавать близких. В ЛПДР, в свою очередь, заявляли, что политик находится в удовлетворительном состоянии и работает удаленно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Об этом сообщили в КПРФ. «Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу. Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных им в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств», — сказал член фракции Александр Ющенко «Интерфаксу». Ранее лидер ЛДПР заболел коронавирусом. Источники URA.RU заявляли, что состояние политика крайне тяжелое — по их словам, он перестал узнавать близких. В ЛПДР, в свою очередь, заявляли, что политик находится в удовлетворительном состоянии и работает удаленно.