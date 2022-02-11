Геннадия Зюганова госпитализировали

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Об этом сообщили в КПРФ.
«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу. Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных им в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств», — сказал член фракции Александр Ющенко «Интерфаксу».
Ранее лидер ЛДПР заболел коронавирусом. Источники URA.RU заявляли, что состояние политика крайне тяжелое — по их словам, он перестал узнавать близких. В ЛПДР, в свою очередь, заявляли, что политик находится в удовлетворительном состоянии и работает удаленно.
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. Об этом сообщили в КПРФ. «Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания. Чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу. Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных им в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств», — сказал член фракции Александр Ющенко «Интерфаксу». Ранее лидер ЛДПР заболел коронавирусом. Источники URA.RU заявляли, что состояние политика крайне тяжелое — по их словам, он перестал узнавать близких. В ЛПДР, в свою очередь, заявляли, что политик находится в удовлетворительном состоянии и работает удаленно.