В Италии спустя 15 лет признали правоту Путина в Мюнхенской речи

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин 15 лет назад раскритиковал внешнюю политику США Фото:

Президент РФ Владимир Путин был прав в необходимости развития многостороннего сотрудничества, о котором он говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность. То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА «Новости».

Путин произнес речь 15 лет назад на конференции во вопросам безопасности в Германии, сообщает RT. Глава России выступил с критикой американской внешней политики и идеи однополярного мироустройства. Также российский лидер был против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны США в Восточной Европе. Ранее Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи.

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Президент РФ Владимир Путин был прав в необходимости развития многостороннего сотрудничества, о котором он говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. «В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность. То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА «Новости». Путин произнес речь 15 лет назад на конференции во вопросам безопасности в Германии, сообщает RT. Глава России выступил с критикой американской внешней политики и идеи однополярного мироустройства. Также российский лидер был против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны США в Восточной Европе. Ранее Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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