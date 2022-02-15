В Италии спустя 15 лет признали правоту Путина в Мюнхенской речи

Президент РФ Владимир Путин был прав в необходимости развития многостороннего сотрудничества, о котором он говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность. То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА «Новости».
Путин произнес речь 15 лет назад на конференции во вопросам безопасности в Германии, сообщает RT. Глава России выступил с критикой американской внешней политики и идеи однополярного мироустройства. Также российский лидер был против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны США в Восточной Европе. Ранее Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи.
Президент РФ Владимир Путин был прав в необходимости развития многостороннего сотрудничества, о котором он говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. «В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность. То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА «Новости». Путин произнес речь 15 лет назад на конференции во вопросам безопасности в Германии, сообщает RT. Глава России выступил с критикой американской внешней политики и идеи однополярного мироустройства. Также российский лидер был против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны США в Восточной Европе. Ранее Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи.