В Италии спустя 15 лет признали правоту Путина в Мюнхенской речи

15 февраля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин 15 лет назад раскритиковал внешнюю политику США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин был прав в необходимости развития многостороннего сотрудничества, о котором он говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. «В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность. То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА «Новости». Путин произнес речь 15 лет назад на конференции во вопросам безопасности в Германии, сообщает RT. Глава России выступил с критикой американской внешней политики и идеи однополярного мироустройства. Также российский лидер был против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны США в Восточной Европе. Ранее Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин был прав в необходимости развития многостороннего сотрудничества, о котором он говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. «В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность. То есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА «Новости». Путин произнес речь 15 лет назад на конференции во вопросам безопасности в Германии, сообщает RT. Глава России выступил с критикой американской внешней политики и идеи однополярного мироустройства. Также российский лидер был против планов расширения НАТО и размещения объектов противоракетной обороны США в Восточной Европе. Ранее Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в его Мюнхенской речи.