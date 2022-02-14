Мэр Екатеринбурга отменил решение зама, возмутившее глав районов

15 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов предложил сторонам спора компромиссный вариант, который, по его мнению, поможет остановить отток сотрудников из ДЭУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зарплаты сотрудников дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые занимаются уборкой города, будут повышены на 8,6%, а не на 4%, как предлагал вице-мэр по финансам Андрей Корюков. По данным URA.RU, такое решение принял мэр Алексей Орлов, рассудив таким образом спор между главами районов и топ-чиновниками горадминистрации. О том, что зарплаты в ДЭУ вырастут (сейчас это в среднем 35-40 тысяч рублей), мэр Алексей Орлов говорил в конце прошлого года. Это решение вызвано серьезным кадровым дефицитом, создающим проблемы с очисткой улиц от снега и грязи. В декабре 2021-го с директоров ДЭУ собрали предложения по индексации зарплат. Они попросили увеличение на 20%. После этого стартовали совещания на уровне вице-мэра Алексея Бубнова, начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой и Корюкова. Они предложили повышение на 10% сейчас и еще на 10% через полгода. А в начале февраля Корюков якобы объявил, что повышение будет на 4%. Префекты (которым подчиняются ДЭУ) и директора предприятий этим возмутились. Они ждали Орлова из отпуска, чтобы он сказал свое слово. «Орлов в итоге решил, что зарплаты повысят на 8,6% — механизаторам (для них это около трех тысяч рублей), водителям и дорожным рабочим. Да, это не то, что просили изначально, но уже шаг вперед», — поделился источник в мэрии. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян не подтвердила и не опровергла эту информацию. По ее словам, она еще не была свидетелем подобных обсуждений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Зарплаты сотрудников дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые занимаются уборкой города, будут повышены на 8,6%, а не на 4%, как предлагал вице-мэр по финансам Андрей Корюков. По данным URA.RU, такое решение принял мэр Алексей Орлов, рассудив таким образом спор между главами районов и топ-чиновниками горадминистрации. О том, что зарплаты в ДЭУ вырастут (сейчас это в среднем 35-40 тысяч рублей), мэр Алексей Орлов говорил в конце прошлого года. Это решение вызвано серьезным кадровым дефицитом, создающим проблемы с очисткой улиц от снега и грязи. В декабре 2021-го с директоров ДЭУ собрали предложения по индексации зарплат. Они попросили увеличение на 20%. После этого стартовали совещания на уровне вице-мэра Алексея Бубнова, начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой и Корюкова. Они предложили повышение на 10% сейчас и еще на 10% через полгода. А в начале февраля Корюков якобы объявил, что повышение будет на 4%. Префекты (которым подчиняются ДЭУ) и директора предприятий этим возмутились. Они ждали Орлова из отпуска, чтобы он сказал свое слово. «Орлов в итоге решил, что зарплаты повысят на 8,6% — механизаторам (для них это около трех тысяч рублей), водителям и дорожным рабочим. Да, это не то, что просили изначально, но уже шаг вперед», — поделился источник в мэрии. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян не подтвердила и не опровергла эту информацию. По ее словам, она еще не была свидетелем подобных обсуждений.