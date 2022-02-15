Мария Захарова прокомментировала заявления о «планах» РФ начать войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Страны Запада, заявлявшие о начале «вторжения» России на Украину 15 февраля, провалили свою пропаганду войны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Россия планирует нападение 15 февраля. При этом источники заявили об отсутствии информации, которая может подтвердить такие планы президента РФ Владимира Путина. Президент США Джо Байден ожидает начала войны 16 февраля, сообщает деловое издание «Взгляд».