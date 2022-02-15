Российские войска начали возвращаться с учений в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
В Минобороны показали видео движения колонн танков Фото:

Вооруженные силы РФ начали возвращаться в места дислокации с совместных учений в Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам. Информацию приводит РИА «Новости».

Также представитель Минобороны заверил, что войска вернутся в Россию по мере окончания учений. Также ведомство опубликовало кадры движения колонн танков и других видов военной техники к железнодорожным платформам и погрузку на них.

Россия и Белоруссия проводят совместные учения с 10 по 20 февраля. Эти мероприятия стали одними из самых крупных на территории бывшего СССР, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это связано с напряженной обстановкой вне государств, отметил он. Учения провели для проверки сил реагирования двух стран, сообщает ОТР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы РФ начали возвращаться в места дислокации с совместных учений в Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам. Информацию приводит РИА «Новости». Также представитель Минобороны заверил, что войска вернутся в Россию по мере окончания учений. Также ведомство опубликовало кадры движения колонн танков и других видов военной техники к железнодорожным платформам и погрузку на них. Россия и Белоруссия проводят совместные учения с 10 по 20 февраля. Эти мероприятия стали одними из самых крупных на территории бывшего СССР, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это связано с напряженной обстановкой вне государств, отметил он. Учения провели для проверки сил реагирования двух стран, сообщает ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...