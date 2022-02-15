Российские войска начали возвращаться с учений в Беларуси

Вооруженные силы РФ начали возвращаться в места дислокации с совместных учений в Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам. Информацию приводит РИА «Новости».
Также представитель Минобороны заверил, что войска вернутся в Россию по мере окончания учений. Также ведомство опубликовало кадры движения колонн танков и других видов военной техники к железнодорожным платформам и погрузку на них.
Россия и Белоруссия проводят совместные учения с 10 по 20 февраля. Эти мероприятия стали одними из самых крупных на территории бывшего СССР, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это связано с напряженной обстановкой вне государств, отметил он. Учения провели для проверки сил реагирования двух стран, сообщает ОТР.
Вооруженные силы РФ начали возвращаться в места дислокации с совместных учений в Белоруссии. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков журналистам. Информацию приводит РИА «Новости». Также представитель Минобороны заверил, что войска вернутся в Россию по мере окончания учений. Также ведомство опубликовало кадры движения колонн танков и других видов военной техники к железнодорожным платформам и погрузку на них. Россия и Белоруссия проводят совместные учения с 10 по 20 февраля. Эти мероприятия стали одними из самых крупных на территории бывшего СССР, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это связано с напряженной обстановкой вне государств, отметил он. Учения провели для проверки сил реагирования двух стран, сообщает ОТР.