14 февраля 2022

«Столото» назвал имя пермяка, выигравшего более 19 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Пермяк начал участвовать в лотерее еще пять лет назад Фото:

«Столото» нашло пермяка, который выиграл суперприз в лотерее «Все или ничего». Мужчина выиграл 19,6 млн рублей. Победителем оказался крановщик Денис Стародубцев.

«В государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 19 629 240 рублей. Победителем 34292-го тиража оказался крановщик из Пермского края Денис Стародубцев», — сообщается на сайте государственной лотереи. Победитель назвал неверные числа в билете, благодаря чему и получил приз. Жителя Пермского края искали больше недели, чтобы отдать выигрыш.

Сам Стародубцев рассказал, что начал участвовать в лотерее еще пять лет назад, когда впервые увидел рекламу «Столото». На выигранные деньги новый миллионер собирается достроить второй этаж в своем доме, купить машину и обеспечить хорошее образование своим детям.

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«Столото» нашло пермяка, который выиграл суперприз в лотерее «Все или ничего». Мужчина выиграл 19,6 млн рублей. Победителем оказался крановщик Денис Стародубцев. «В государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 19 629 240 рублей. Победителем 34292-го тиража оказался крановщик из Пермского края Денис Стародубцев», — сообщается на сайте государственной лотереи. Победитель назвал неверные числа в билете, благодаря чему и получил приз. Жителя Пермского края искали больше недели, чтобы отдать выигрыш. Сам Стародубцев рассказал, что начал участвовать в лотерее еще пять лет назад, когда впервые увидел рекламу «Столото». На выигранные деньги новый миллионер собирается достроить второй этаж в своем доме, купить машину и обеспечить хорошее образование своим детям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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