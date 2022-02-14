«Столото» назвал имя пермяка, выигравшего более 19 миллионов

Пермяк начал участвовать в лотерее еще пять лет назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Столото» нашло пермяка, который выиграл суперприз в лотерее «Все или ничего». Мужчина выиграл 19,6 млн рублей. Победителем оказался крановщик Денис Стародубцев.

«В государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 19 629 240 рублей. Победителем 34292-го тиража оказался крановщик из Пермского края Денис Стародубцев», — сообщается на сайте государственной лотереи. Победитель назвал неверные числа в билете, благодаря чему и получил приз. Жителя Пермского края искали больше недели, чтобы отдать выигрыш.

Сам Стародубцев рассказал, что начал участвовать в лотерее еще пять лет назад, когда впервые увидел рекламу «Столото». На выигранные деньги новый миллионер собирается достроить второй этаж в своем доме, купить машину и обеспечить хорошее образование своим детям.