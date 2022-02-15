Врач Токарев рассказал о новом опасном воспалении при «Омикроне»

15 февраля 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

У пациентов при «Омикроне» начал развиваться цистит Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При штамме коронавируса «Омикрон» у пациентов стал развиваться цистит — воспаление мочевого пузыря. Такими наблюдениями в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Пациенты начали жаловаться на то, что на фоне „Омикрона“ у них стал развиваться цистит. Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — предположил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов согласился, что при коронавирусе у пациентов все чаще стал выявляться цистит. «На самом деле после перенесенного COVID-19, на фоне „Омикрона“, все чаще стали обращаться мужчины и женщины с симптомами, связанными с мочевыделительной системой. Входные ворота инфекции — это верхние дыхательные пути, далее присоединяется температура, реакция в виде кашля. И если у человека была слабость в зоне мочевыделительной системы, либо присутствовала в скрытом виде инфекция, например, женщина давно не была у гинеколога, то на фоне заражения „Омикроном“ это может проявить себя», — объяснил он. По словам специалиста, как правило причиной развития цистита являются бактерии. «Но и возможна вирусная этиология, и сложно потом отсортировать, кто начал первым. Но разницы в лечении нет», — подчеркнул Степанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При штамме коронавируса «Омикрон» у пациентов стал развиваться цистит — воспаление мочевого пузыря. Такими наблюдениями в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Пациенты начали жаловаться на то, что на фоне „Омикрона“ у них стал развиваться цистит. Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — предположил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог «СМ-клиника» Владимир Степанов согласился, что при коронавирусе у пациентов все чаще стал выявляться цистит. «На самом деле после перенесенного COVID-19, на фоне „Омикрона“, все чаще стали обращаться мужчины и женщины с симптомами, связанными с мочевыделительной системой. Входные ворота инфекции — это верхние дыхательные пути, далее присоединяется температура, реакция в виде кашля. И если у человека была слабость в зоне мочевыделительной системы, либо присутствовала в скрытом виде инфекция, например, женщина давно не была у гинеколога, то на фоне заражения „Омикроном“ это может проявить себя», — объяснил он. По словам специалиста, как правило причиной развития цистита являются бактерии. «Но и возможна вирусная этиология, и сложно потом отсортировать, кто начал первым. Но разницы в лечении нет», — подчеркнул Степанов.