В Новом Уренгое ждут пика очередной волны коронавируса

15 февраля 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое ждут увеличение количества заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) считают, что пик заболеваемости текущей волны коронавируса еще не наступил. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии. «Пик очередной волны коронавируса в Новом Уренгое еще не наступил. Эта информация была озвучена 15 февраля на заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов», — говорится в сообщении пресс-службы властей. Отмечается, что на этой неделе увеличилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей. «В инфекционном отделении занято 114 коек из 158, в реанимации — 14 и 18», — поясняет пресс-служба. Для того чтобы снизить количество заболевших, школьников ранее отправили на дистанционное обучение. При этом сейчас ученики вернулись в школы. Также власти ЯНАО вводили временные ограничения и рекомендовали перевести до 50% работников организаций на дистант. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) считают, что пик заболеваемости текущей волны коронавируса еще не наступил. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии. «Пик очередной волны коронавируса в Новом Уренгое еще не наступил. Эта информация была озвучена 15 февраля на заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов», — говорится в сообщении пресс-службы властей. Отмечается, что на этой неделе увеличилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей. «В инфекционном отделении занято 114 коек из 158, в реанимации — 14 и 18», — поясняет пресс-служба. Для того чтобы снизить количество заболевших, школьников ранее отправили на дистанционное обучение. При этом сейчас ученики вернулись в школы. Также власти ЯНАО вводили временные ограничения и рекомендовали перевести до 50% работников организаций на дистант.