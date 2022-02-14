14 февраля 2022
11 февраля 2022

В Новом Уренгое ждут пика очередной волны коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое ждут увеличение количества заболевших коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) считают, что пик заболеваемости текущей волны коронавируса еще не наступил. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии.

«Пик очередной волны коронавируса в Новом Уренгое еще не наступил. Эта информация была озвучена 15 февраля на заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов», — говорится в сообщении пресс-службы властей.

Отмечается, что на этой неделе увеличилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей. «В инфекционном отделении занято 114 коек из 158, в реанимации — 14 и 18», — поясняет пресс-служба.

Для того чтобы снизить количество заболевших, школьников ранее отправили на дистанционное обучение. При этом сейчас ученики вернулись в школы. Также власти ЯНАО вводили временные ограничения и рекомендовали перевести до 50% работников организаций на дистант.

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) считают, что пик заболеваемости текущей волны коронавируса еще не наступил. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии. «Пик очередной волны коронавируса в Новом Уренгое еще не наступил. Эта информация была озвучена 15 февраля на заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел глава города Андрей Воронов», — говорится в сообщении пресс-службы властей. Отмечается, что на этой неделе увеличилось количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей. «В инфекционном отделении занято 114 коек из 158, в реанимации — 14 и 18», — поясняет пресс-служба. Для того чтобы снизить количество заболевших, школьников ранее отправили на дистанционное обучение. При этом сейчас ученики вернулись в школы. Также власти ЯНАО вводили временные ограничения и рекомендовали перевести до 50% работников организаций на дистант.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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