Губернатор Куйвашев заступился за охранника, испортившего картину. «Стала стоить в 10 раз дороже»

15 февраля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оправдал охранника Александра Васильева, подрисовавшего глаза картине в галерее Ельцин Центра. По мнению главы области, мужчину не стоит считать вандалом — полотно, которое он испортил, наверняка взлетит в цене. С таким заявлением Куйвашев выступил на своей странице в Instagram. «По-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами», — написал Евгений Куйвашев. Губернатор напомнил, что Васильев — ветеран войн в Афганистане и Чечне, и во время боевых действий был контужен. «Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — заключил глава региона. Об инциденте в галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге стало известно в середине января. Картине художницы Анны Лепорской, ученицы авангардиста Казимира Малевича, пририсовали глаза. Полиция завела уголовное дело по статье о вандализме. Позднее выяснилось, что полотно испортил охранник галереи Александр Васильев, который принял его за детский рисунок. Мужчину обязали пройти психиатрическую экспертизу. Публикация от Евгении? Куи?вашев (@evgenykuyvashev)